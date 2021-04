Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Johnson & Johnson και AstraZeneca προκαλούν παγκόσμιο συναγερμό

Σε δίνη η παγκόσμια εκστρατεία εμβολιασμού με και την αναστολή χρήσης του σκευάσματος της Johnson & Johnson. Προβληματισμός σε ΗΠΑ και Ευρώπη για τα δύο εμβόλια.

Νέα εμπόδια στις εκστρατείες εμβολιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη με την "αναστολή" που ανακοίνωσαν οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές της χρήσης του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της Covid, λόγω της σπάνιας εμφάνισης σοβαρών θρόμβων αίματος.

Μετά την αμφισβήτηση του εμβολίου της AstraZeneca, για τα ίδια συμπτώματα, οι ευρωπαϊκές χώρες κινδυνεύουν να έχουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην εκστρατεία εμβολιασμού τους, καθώς η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Johnson & Johnson ανακοίνωσε την "καθυστέρηση της διάθεσης" του μονοδοσικού της εμβολίου κατά της Covid-19 στην Ευρώπη.

Περισσότερες από 6,8 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson έχουν ήδη χορηγηθεί στο αμερικανικό έδαφος και αυτός ο τύπος των σοβαρών παρενεργειών είναι επί του παρόντος "εξαιρετικά σπάνιος", ανακοίνωσαν οι αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν επίσης ότι η αναστολή των εμβολιασμών με το "J&J" "δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο" στην αμερικανική εκστρατεία εμβολιασμού, καθώς αυτές οι δόσεις αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% εκείνων που έχουν χορηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα.

"Τα αποθέματα εμβολίων έχουν γίνει πολύ περισσότερα", επιβεβαίωσε ο Πίτερ Μαρκς, αξιωματούχος της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), σε συνέντευξη Τύπου. Η FDA, η οποία ερευνά έξι περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ατόμων που εμφάνισαν σοβαρά περιστατικά θρόμβων αίματος μετά τη χορήγηση του εμβολίου, συνέστησε σήμερα την αναστολή της χορήγησής του. "Καταγράφηκε ένα θανατηφόρο περιστατικό και ένας ασθενής βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση", δήλωσε ο Πίτερ Μαρκς. Αυτοί οι άνθρωποι, όλες γυναίκες, εμφάνισαν δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό τους συμπτώματα εγκεφαλικής θρόμβωσης, μαζί με μια πτώση του επιπέδου των αιμοπεταλίων τους. Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC), η κύρια ομοσπονδιακή υπηρεσία δημόσιας υγείας της χώρας, θα συνεδριάσουν αύριο, Τετάρτη για να αξιολογήσουν αυτά τα περιστατικά.

Μεγάλη δυσπιστία

Ακολουθώντας τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών, αρκετές αμερικανικές Πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, το Κονέκτικατ, η Νεμπράσκα και το Οχάιο διέταξαν αμέσως την αναστολή της χορήγησης του εμβολίου της Johnson & Johnson. Στην Ουάσινγκτον, πολλοί άνθρωποι που επρόκειτο να εμβολιαστούν με το σκεύασμα της "J&J" άρχισαν να λαμβάνουν από το πρωί μηνύματα ακύρωσης του ραντεβού τους.

Η ΕΕ έχει υπογράψει παραγγελία 200 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Johnson & Johnson, στην οποία προστίθεται η επιλογή για 200 επιπλέον εκατομμύρια. Ο όμιλος δεσμεύτηκε την Πέμπτη να παραδώσει 200 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του έτους. Η εμφάνιση αυτών των επιπλοκών θυμίζει τις επιπλοκές που συνδέονται με το εμβόλιο της AstraZeneca, τις οποίες διερευνά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, προκαλώντας μεγάλη δυσπιστία για το εμβόλιο αυτό στον πληθυσμό και την αναστολή της χρήσης του σε πολλές χώρες, κυρίως στη Δανία.

Τα δύο εμβόλια, της Johnson & Johnson και της AstraZeneca, υιοθετούν την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιώντας έναν αδενοϊό ως φορέα των γενετικών οδηγιών. Στην περίπτωση της AstraZeneca, υπήρχαν στις 4 Απριλίου 222 περιστατικά με αυτές τις άτυπες θρομβώσεις σε σύνολο 34 εκατομμυρίων εμβολιασμών που πραγματοποιήθηκαν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον EMA. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 18 θανάτους (από τις 22 Μαρτίου).

800 εκατομμύρια δόσεις σε τουλάχιστον 200 χώρες και εδάφη

Ο εμβολιασμός συνεχίζεται εν τούτοις στον πλανήτη, όπου εκατομμύρια μουσουλμάνοι άρχισαν σήμερα ένα ραμαζάνι "όχι όπως τα άλλα" για δεύτερη συνεχή χρονιά. Περισσότερες από 800 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά της Covid έχουν χορηγηθεί σε τουλάχιστον 200 χώρες και εδάφη, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Μεγάλες ανισότητες συνεχίζουν να υφίστανται μεταξύ των χωρών "υψηλού εισοδήματος" όπως ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν τις μισές από τις δόσεις που χορηγούνται παγκοσμίως, και τις χώρες "χαμηλού εισοδήματος" , όπου χορηγήθηκε μόλις το 0,1% των δόσεων. Είκοσι χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ωκεανία, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την εκστρατεία τους. Στις χώρες αυτές ζει το 4% της ανθρωπότητας.

Το Ισραήλ (σχεδόν το 60% του πληθυσμού έλαβε τουλάχιστον μία δόση), η Βρετανία (47,4%), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (πάνω από 45%), η Χιλή (38,6%) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (36,5%) είναι οι χώρες με την πιο προηγμένη εκστρατεία (εκτός από τις χώρες με λιγότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους). Η Ινδία ενέκρινε σήμερα ένα τρίτο εμβόλιο, το ρωσικό Sputnik V.

Η Βρετανία, όπου οι υπαίθριοι χώροι των παμπ και τα κομμωτήρια άνοιξαν ξανά χθες, Δευτέρα, στην Αγγλία, πέτυχε τον στόχο της για τη χορήγηση πριν από τα μέσα Απριλίου τουλάχιστον μιας πρώτης δόσης εμβολίου στα άτομα άνω των 50 ετών και στα πιο ευάλωτα ή τα πιο εκτεθειμένα στον ιό. Λόγω των ανησυχιών για τη βραζιλιάνικη παραλλαγή της Covid-19, η Γαλλία ανέστειλε σήμερα "μέχρι νεωτέρας" όλες τις πτήσεις μεταξύ Βραζιλίας και Γαλλίας, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Κάστέξ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι οργανισμοί ζήτησαν την αναστολή της πώλησης ζώντων άγριων θηλαστικών σε αγορές τροφίμων, επικαλούμενοι τους σοβαρούς κινδύνους μετάδοσης στον άνθρωπο νέων μολυσματικών ασθενειών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο απολογισμός των θανάτων από την πανδημία πλησιάζει τα τρία εκατομμύρια (2.948.577), από τους οποίους ένα και πλέον εκατομμύριο στην Ευρώπη, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει των απολογισμών που παρείχαν οι υγειονομικές αρχές.

