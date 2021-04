Κόσμος

Δεκάδες παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά σε σχολικά κτίρια

Ανείπωτη τραγωδία στον Νίγηρα. Σε μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου τα παιδιά κάνουν μάθημα κάτω από ψάθινες στέγες!

Φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον είκοσι παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν πήραν φωτιά σχολικά κτίρια με ψάθινες στέγες στη Νιαμέι, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ο διοικητής του πυροσβεστικού σώματος του Νίγηρα μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Σίντι Μοχάμεντ, τουλάχιστον 21 σχολικά κτίρια φτιαγμένα από εύφλεκτα υλικά «πήραν φωτιά» και «δυστυχώς περίπου είκοσι μαθητές παγιδεύτηκαν» στις φλόγες.

Οι πυροσβέστες «επενέβησαν γρήγορα, η φωτιά κατασβέστηκε (...) αλλά η θερμική ισχύς της πυρκαγιάς ήταν τεράστια, επεκτάθηκε σε πολλά κτίρια και τα παιδιά δεν μπόρεσαν να βγουν» έγκαιρα, πρόσθεσε ο διοικητής.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, η φωτιά εκδηλώθηκε περί «τις 16:00» (τοπική ώρα· 18:00 ώρα Ελλάδας), ενώ τα θύματα βρίσκονταν στην τάξη. Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη άγνωστα.

Ο πρωθυπουργός του Νίγηρα, ο Ουχουμουντού Μαχαμαντού, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας, μετέβη στον τόπο της τραγωδίας, στη συνοικία Πεΐ-Μπα, στην περιφέρεια του δυτικού τμήματος της πρωτεύουσας, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους γονείς.

Στον Νίγηρα – μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο –, για να αντιμετωπίσουν την ανεπάρκεια σχολικών κτιρίων οι αρχές κατασκευάζουν υπόστεγα με ψάθινες στέγες για να γίνονται μαθήματα, ακόμα και με τα παιδιά καθισμένα στο έδαφος. Οι πυρκαγιές σε αυτού του είδους τους χώρους, κατασκευασμένους με εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά, είναι συχνές, όμως σπάνια έχουν θύματα.

Καθώς δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου στον χώρο όπου λειτουργεί σχολείο και βρεφονηπιακός σταθμός πολλοί μαθητές παγιδεύτηκαν και αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν σε ένα τοιχίο για να βγουν. Αυτά που δεν κατάφεραν να βγουν ήταν τα μικρότερα παιδιά, στον βρεφονηπιακό σταθμό.

