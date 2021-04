Αθλητικά

Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν στους “4” του Champions League

Τα εισιτήρια για τους ημιτελικούς πήραν οι δύο ομάδες. Τα γκολ του Νεϊμάρ και οι αντίπαλοι στην επόμενη φάση των «4».

Ο Νεϊμάρ «έσπασε» τα δοκάρια (3), αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τεράστια πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League παρά την εντός έδρας ήττα στη ρεβάνς από την Μπάγερν (0-1). Η Τσέλσι είχε ουσιαστικά «καθαρίσει» την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο ματς με την Πόρτο και παρά τη χθεσινή της ήττα με 0-1 «σφράγισε» την παρουσία της στους ημιτελικούς.

Πλέον, οι Γάλλοι περιμένουν το νικητή του Ντόρτμουντ-Σίτι για να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση, ενώ η Τσέλσι θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης.

Η τύχη μπορεί να μην ήταν με μέρος της και να δεινοπάθησε στη διάρκεια του ματς, ωστόσο, η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τεράστια πρόκριση για τους «4» του Champions League. Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε στο «Παρκ ντε Πρενς» με 1-0 τους «Παριζιάνους», αλλά δεν θα καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει τον περασμένο Αύγουστο στη Λισαβόνα.

Η Παρί πήρε «εκδίκηση» για την ήττα της στον τελικό της περασμένης διοργάνωσης από τους «Βαυαρούς», καθώς το 3-2 στο Μόναχο την περασμένη εβδομάδα αποδείχθηκε αρκετό για να την στείλει στην τετράδα. Κι αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα έχει «πετάξει έξω» από τη διοργάνωση και την Μπαρτσελόνα, τότε δικαιωματικά μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Οι γηπεδούχοι στάθηκαν πάρα πολύ άτυχοι στο πρώτο ημίχρονο, καθώς είχαν τρία δοκάρια μέσα σε έξι λεπτά (34΄-39΄), όλα με τον Νεϊμάρ που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό συνέβαινε. Ευτυχώς για την ομάδα του, δεν το πλήρωσε και παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε η Μπάγερν το δεύτερο γκολ της πρόκρισης δεν ήρθε...

Η Τσέλσι «πάτησε» στο 2-0 του πρώτου αγώνα επί της Πόρτο, δεν «φόρτσαρε» στη ρεβάνς του «Σάντσεθ Πιθχουάν» (σ.σ. στο ίδιο γήπεδο είχε διεξαχθεί και η προηγούμενη αναμέτρηση) και παρά το γκολ που δέχτηκε στο 94ο λεπτό πήρε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς. Οι «δράκοι» προσπάθησαν, πέτυχαν το γκολ της νίκης (1-0) στις καθυστερήσεις, γκολ που όμως, δεν αρκούσε για να στείλει το ματς στην παράταση.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ γνώρισε την πρώτη ήττα στο Champions League μετά από 9 ματς (7-2-0), ενώ η Πόρτο «έσπασε» την κακή παράδοση που είχε απέναντι στις αγγλικές ομάδες ως φιλοξενούμενη (δεν είχε καταφέρει ποτέ να νικήσει 0-4-17).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League:

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - Mπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 0-1 (40΄ Τσούπο-Μότινγκ)

Τσέλσι (Αγγλία) - Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1 (90΄+4 Ταρέμι)

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 14/04

Ντόρτμουντ (Γερμανία - Μάντσεστερ Σίτι 14/04

