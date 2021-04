Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Moderna: μειωμένη η αποτελεσματικότητα του σύμφωνα με νέα μελέτη

Η νέα κλινική μελέτη έγινε με τη συμμετοχή 30.000 εθελοντών. Η εταιρεία εργάζεται πάνω σε 2 νεότερες εκδοχές του εμβολίου.

Το εμβόλιο της Moderna είναι αποτελεσματικό κατά 90% έναντι της COVID-19 και κατά 95% ως προς την αποτροπή της εκδήλωσης σοβαρής μορφής της ασθένειας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας χθες Τρίτη, επικαλούμενη νέα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής. Πρόκειται για ευρήματα ελαφρά υποδεέστερα σε σχέση με εκείνα προηγούμενης δοκιμής.

Τα νεότερα δεδομένα προέρχονται από κλινική δοκιμή 3ης φάσης με συμμετοχή 30.000 εθελοντών στις ΗΠΑ. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με το 94,1% που καταγράφηκε σε ευρείας κλίμακας κλινική δοκιμή τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο στη New England Journal of Medicine.

Η Moderna δεν διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της εάν η μείωση της αποτελεσματικότητας συνδέεται – ή όχι – με τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού που έχουν ταυτοποιηθεί.

Εργάζεται πάνω σε δύο νεότερες εκδοχές του εμβολίου της, ειδικά τροποποιημένες για να αντιμετωπίζουν τις παραλλαγές του νέου κορονοϊού, και τα αποτελέσματα δοκιμών σε ποντίκια – τα οποία δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους – χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά.

«Τα νέα προκλινικά δεδομένα για τα υποψήφια εμβόλιά μας συγκεκριμένα για τις παραλλαγές (του νέου κορονοϊού) μας δίνουν εμπιστοσύνη στη δυνατότητά μας να προλάβουμε την εμφάνιση νέων παραλλαγών», σχολίασε με ικανοποίηση ο Στεφάν Μπανσέλ, ο Γάλλος στο τιμόνι της Moderna.

Μέχρι τη 12η Απριλίου, η Moderna λέει πως είχε παραδώσει 132 εκατ. δόσεις του εμβολίου της σε όλο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων 117 εκατ. στις ΗΠΑ.

Βρίσκεται σε καλό δρόμο για να παραδώσει 100 εκατ. επιπλέον δόσεις στις ΗΠΑ ως τα τέλη του Μαΐου και άλλες 100 εκατ. δόσεις ως τα τέλη Ιουνίου.

Η κλινική δοκιμή της σε εφήβους ηλικίας 12 ως 17 ετών μετράει περίπου 3.000 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της δοκιμής της σε παιδιά ηλικίας 6 ως 11 ετών, στρατολογεί 6.750 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

