Έντονη σεισμική δραστηριότητα μετά το σεισμό στην Τήλο

Συνεχείς είναι οι μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησαν Τήλο και Κω το βράδυ της Τρίτης.

Έντονη είναι η μετασεισμική δραστηριότητα μετά τα 5,2 Ρίχτερ που καταγράφηκαν το βράδυ της Τρίτης στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Τήλου και Κω.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά της Τήλου.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα και για το λόγο αυτόν έγινε και ιδιαίτερα αισθητός.

Μέχρι και το πρωί της Τετάρτης οι μετασεισμοί είναι συνεχείς, με καθέναν από αυτούς να έχει ασθενή ένταση.

