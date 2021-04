Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: έξτρα επιδότηση για τους τρεις πρώτους κύκλους

Πως θα μοιραστούν 500 εκ. ευρώ, σε περίπου 25.000 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει ενισχύσεις στο πλαίσιο των τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής.

Έξτρα ρευστότητα έως και 500 εκατ. ευρώ σε τουλάχιστον 25.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει ενισχύσεις στο πλαίσιο των τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής και δικαιούνται τώρα «κούρεμα» 50% έρχεται να δώσει μια νέα πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη Μαΐου.

Μέσω αυτής, οι δικαιούχοι θα λάβουν ένα πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που έχουν λάβει από τους τρεις κύκλους επιστρεπτέας.

Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση έλαβε ενισχύσεις 20.000 ευρώ μέσα από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και δικαιούται «κούρεμα» στο προς επιστροφή ποσό στις 10.000 ευρώ, έχει τη δυνατότητα να λάβει έξτρα πιστωτικό συμψηφισμού φόρων και εισφορών ύψους 7.000 ευρώ. Θα κληθεί όμως να επιστρέψει τελικά από τις αρχές του 2022 σε 60 μηνιαίες δόσεις, 20.000 ευρώ (ενώ συνολικά θα έχει λάβει 27.000 ευρώ).

Το μέτρο έχει σχεδιάσει το επιτελείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαιούχοι θα κληθούν να μοιράσουν προκαταβολικά το ποσό της έξτρα ρευστότητας σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Στο παράδειγμα των 7.000 ευρώ, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει σε συνάρτηση με την «ισορροπία» φόρων και εισφορών που καλείται να σηκώσει έως το τέλος του έτους ότι θέλει -επίσης ως παράδειγμα- να περάσει στον λογαριασμό της στο Taxisnet 5.000 ευρώ και στον λογαριασμό της στον ΕΦΚΑ 2.000 ευρώ. Η «μοιρασιά» ανήκει στην επιλογή του δικαιούχου, τα χρήματα δεν μπορεί να τα πάρει στο χέρι αλλά με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει πρόσθετη ρευστότητα.

Ο συμψηφισμός θα αφορά κάθε είδους φορολογική και ασφαλιστική υποχρέωση από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ έως ΕΝΦΙΑ και εισφορές, αλλά το πιστωτικό δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρελθούσες οφειλές παρά μόνο για τρέχουσες και έως το τέλος του 2021. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να περιορίσει πιθανά φαινόμενα όπου επιχειρήσεις θα λάβουν την έξτρα ρευστότητα για να κλείσουν στη συνέχεια ή να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους. Διασφαλίζει επίσης ότι συνολικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ δεν θα χάσουν τον δρόμο τους προς το ταμείο του δημοσίου, περνώντας στον «κουβά» των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους.

Η δυνατότητα λήψης πιστωτικού αφορά επιχειρήσεις με εργαζομένους που είχαν όλο το 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% και δικαιούνται έκπτωση 50% στους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Εφόσον λάβουν την έξτρα ενίσχυση, θα πρέπει να αποπληρώσουν το 100% της επιστρεπτέας των τριών πρώτων κύκλων σε 60 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Το «κούρεμα»

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 230.000 εργαζόμενους «κερδίζουν» υπό μορφή επιχορήγησης ποσά από 30% έως και 50% των ενισχύσεων που έχουν λάβει στους τρεις πρώτους κύκλους σε συνάρτηση με την πτώση του τζίρου τους και αθροιστικά μπορούν να γλιτώσουν έως 570 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, για όσες επιχειρήσεις είχαν κατά το έτος 2020 μείωση τζίρου:

τουλάχιστον 15%, σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 30%

τουλάχιστον 30%, σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 50%

Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν επιστρέφεται το 50%, ανεξαρτήτως του τζίρου έτους 2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας όπως προβλεπόταν σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Επιπλέον, ισχύει ο όρος ότι οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε κάθε ΚΥΑ, δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσονται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%.

Εφάπαξ ή με δόσεις

Η περίοδος αποπληρωμής για όλες τις επιστρεπτέες (1 έως 7), έχει επεκταθεί στις 60 μηνιαίες δόσεις (από 40), με πενταετή περίοδο αποπληρωμής από 31/1/2022 έως 31/1/2027. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ επιστροφή του ποσού σε μία δόση έως το τέλος του έτους 2021, θα έχουν έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού.

