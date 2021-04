Life

“The 2Night Show”: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και οι καλεσμένοι της Τετάρτης

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται δύο ηθοποιούς και μια DJ, που αποκαλύπτουν πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής τους πορείας.

Την Τετάρτη 14 Απριλίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Κατερίνα Γερονικολού. Η όμορφη ηθοποιός μιλάει για το καινούργιο project που έχει μπει στη ζωή της, το www.glance.gr, ένα site με γυναικεία θεματολογία, στο οποίο αρθρογραφεί και εξηγεί πώς αυτό τη βοήθησε να εκτονώσει το συναίσθημα της εξωστρέφειας που της δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Η Κατερίνα αναφέρεται στην καταγγελία που έκανε σε βάρος γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, καθώς και στα συναισθήματα που της προκάλεσε η Ζέτα Δούκα, την οποία θέλησε να στηρίξει και δημόσια. Τέλος, περιγράφει με χιουμοριστική διάθεση πώς η μητέρα του Γιάννη Τσιμιτσέλη προσπαθεί, μάταια, να τη μυήσει στην τέχνη της μαγειρικής.

Ο Απόστολος Καμιτσάκης, ο παπάς του Κολοκοτρωνιτσίου από το «Καφέ της Χαράς», δίνει την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Γρηγόρη. Ο νεαρός ηθοποιός μιλά για την πολύτεκνη οικογένειά του, τα έξι αδέλφια του, τις σπουδές στην Πληροφορική, που εγκατέλειψε για χάρης της υποκριτικής, και τον ανατρεπτικό ρόλο του στο «Καφέ Της Χαράς».

Στη συνέχεια, μοιράζεται με τον Γρηγόρη τη δυσάρεστη εμπειρία που είχε σε μια ακρόαση για ταινία, όταν κλήθηκε να κάνει πράγματα πέραν του ρόλου του, και αποκαλύπτει πώς το διαχειρίστηκε. Τέλος, αναφέρεται στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και δηλώνει πως η πρώτη του συνέντευξη στέφθηκε με επιτυχία αφού κατάφερε να ξεπεράσει το άγχος του.

Η DJ και μουσική παραγωγός Ξένια Γκάλη έρχεται στο «The 2Night Show», για πρώτη φορά, και συναντά τον Γρηγόρη. Η πολυτάλαντη Ξένια, που δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό, μιλάει για την ξεχωριστή πορεία της και την κατάκτηση της κορυφής στο Billboard της Αμερικής, αλλά και στα διεθνή charts.

Μεταξύ άλλων, μιλάει για τον διαγωνισμό για μουσικούς παραγωγούς στη Νέα Υόρκη και την αναπάντεχη πρωτιά, για τη συνεργασία της με τον Pitbull, αλλά και για τα φεστιβάλ όπου ξετυλίγει το μουσικό της ταλέντο. Τέλος, αναφέρεται στο καινούργιο της επαγγελματικό σχέδιο που αφορά σε μία χρηστική εφαρμογή στα κινητά.

