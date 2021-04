Life

Παπαργυρόπουλος στο “Πρωινό”: γιατί ο Νταλάρας “ξεχνάει” τα μπουζούκια; (βίντεο)

Τι λέει ο επιχειρηματίας για την Άννα Βίσση, την Ελένη Φουρέιρα και τον Τριαντάφυλλο.

Για την συνεργασία του με την Άννα Βίσση και άλλους καλλιτέχνες τα περασμένα χρόνια μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τα… παρασκήνια, όταν εμφανιζόταν στο μαγαζί του.

Ο κ. Παπαργυρόπουλος επέκρινε τους καλλιτέχνες που όπως είπε «τραγουδούν στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά δεν αναφέρουν ποτέ τα μπουζούκια από τα οποία αναδείχθηκαν», ονοματίζοντας τον Γιώργο Νταλάρα.

Ακόμη, είπε ότι διαφωνεί με την Ελένη Φουρέιρα που επέλεξε να γίνει τηλεπαρουσιάστρια, ενώ αναφέρθηκε και στον Τριαντάφυλλο και την συμμετοχή του στο “Surviror”, λέγοντας ότι παλιά είχαν κόντρα γιατί υποστήριζαν διαφορετικές ομάδες, ενώ όπως είπε τώρα… «ξεμωράθηκε».

