Η Μαριάντα Πιερίδη στο “Πρωινό” για την Ελένη Μενεγάκη και την γιόγκα (βίντεο)

Τι λέει η τραγουδίστρια για την γιόγκα και την Ελένη Μενεγάκη, αλλά και για το ετεροθαλές αδελφάκι που περιμένει το παιδί της.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, τόσο για την προσωπική της ζωή, όσο και για την σχέση της με την γιόγκα.

Αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στον σύντροφο της και την σχέση του το με το παιδί της, το οποίο όπως είπε, περιμένει να γεννηθεί το ετεροθαλές αδελφάκι του, καθώς η σύντροφος του πρώην συζύγου της είναι έγκυος.

Ακόμη, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για την σχέση της με την γιόγκα και τις συμβουλές στις συζητήσεις με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία , όπως είπε η τραγουδίστρια, βρίσκεται σε μια περίοδο που είναι «ζεν».

