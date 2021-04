Πολιτική

Μπαχτσελί: νέο ανθελληνικό παραλήρημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, θορυβήθηκε από την στρατιωτική άσκηση «Ηνίοχος», στην οποία συμμετέχουν πολλά κράτη.

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, για μία ακόμη φορά μίλησε για συνωμοσίες εναντίον της Τουρκίας και για προβοκάτσια από την πλευρά της Ελλάδας σχετικά με την άσκηση «Ηνίοχος».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αυτό που φέρεται να ενόχλησε τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, είναι η συμμετοχή πολλών χωρών σε αυτή την άσκηση.

Ο Μπαχτσελί υποστηρίζει ότι «παραβιάζεται ο εναέριος χώρος της Τουρκίας» και έκανε λόγο για συνωμοσία που οργανώνει η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες εναντίον της Τουρκίας.

Στην άσκηση «Ηνίοχος», εκτός από τα ελληνικά μαχητικά, » συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία (RAFALE, M – 2000 D), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (F – 16), οι ΗΠΑ (F – 16, MQ – 9, KC – 135), η Ισπανία (F/A – 18 HORNET), το Ισραήλ (F – 15, F – 16), ο Καναδάς (Air Weapon Managers – GCI) και η Κύπρος (AW 139), καθώς και με παρατηρητές η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας: δύσκολο να επιτρέπονται οι μετακινήσεις για τους τουρίστες και όχι για τους Έλληνες