Μητσοτάκης – Αλ Μένφι συμφώνησαν για επανεκκίνηση συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης

Στο Μαξίμου έγινε δεκτός ο Πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης. Οι συμφωνίες και τα…αραβικά του Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Mohamed al-Menfi.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης συμφώνησαν για την άμεση επανεκκίνηση των συνομιλιών Ελλάδας και Λιβύης για την Οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών υπό την ευθύνη των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών.

Συζητήθηκαν ακόμη οι προοπτικές διεύρυνσης των οικονομικών σχέσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν και το αντικείμενο της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει σύντομα στη Λιβύη ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης. Επίσης, δόθηκε έμφαση στη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη και η Διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Η συνάντηση άρχισε με τον παρακάτω διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε στην Αθήνα. Και επιτρέψτε μου, καταρχάς με την έναρξη του ραμαζανιού να σας ευχηθώ Ramadan Kareem. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δίνεται η δυνατότητα να συναντηθούμε λίγες μέρες μετά την επίσκεψή μου στη Λιβύη. Για να επαναβεβαιώσουμε ότι οι ελληνολιβυκές σχέσεις, μετά από κάποιες περιόδους δυσκολίας, βρίσκονται στην αρχή μιας πολύ γόνιμης και παραγωγικής περιόδου.

Θέλω να γνωρίζετε ότι η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σε σας και στον λιβυκό λαό, στο δύσκολο έργο σας να ανασυγκροτήσετε την πατρίδα σας. Να οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές στο τέλος του έτους, έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες της Λιβύης να πάρουν την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στη Λιβύη, απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αποχωρήσουν όλα τα στρατεύματα από τη Λιβύη.

Και χαιρετίζω την πρόθεση τη δική σας αλλά και του Πρωθυπουργού της Λιβύης, η χώρα σας να συζητήσει με την Ελλάδα κρίσιμα ζητήματα όπως η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η Ελλάδα -και κλείνω με αυτό- είναι φίλη χώρα προς τη Λιβύη, ο ελληνικός λαός είναι φίλος λαός της Λιβύης, οι σχέσεις μας χάνονται στα βάθη των αιώνων και θέλω να γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα η Λιβύη θα έχει πάντα ένα σταθερό φίλο και σύμμαχο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε η όμορφη, αλλά δοκιμασμένη χώρα σας να ξαναβρεί το δρόμο προς τη σταθερότητα και την ευημερία.

Ακόμα μία φορά καλωσορίσατε στην Αθήνα, καλωσορίσατε στην Ελλάδα, μία χώρα την οποία ξέρω ότι αγαπάτε πολύ.

Mohamed al-Menfi : Πάντα κύριο μέλημά μας ήταν η Ελλάδα να καταστεί η πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Mohamed al-Menfi: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πρωθυπουργό για τα καλά του λόγια. Και θέλω να ξεκινήσω από την τελευταία φράση: πράγματι είμαι φίλος της Ελλάδας, πράγματι αγαπάω αυτήν την πόλη και αγαπάω αυτήν τη χώρα και αγαπάω αυτόν τον λαό, από τον οποίο δεν έχουμε δει παρά μόνο κάθε καλή συμπεριφορά. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω την κα Πρόεδρο της Ελλάδας, τον κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, που εκπροσωπούν αυτόν τον φίλο ελληνικό λαό.

Βέβαια οι σχέσεις μας, οι σχέσεις των δύο λαών μας είναι ξεχωριστές σχέσεις, είναι ιδιαίτερες σχέσεις, χάνονται στα βάθη των αιώνων, πλέον των δύο χιλιάδων ετών και αδημονούμε και ευελπιστούμε να βελτιωθούν ιδιαίτερα με τη γείτονα χώρα, την Ελλάδα, με την οποία μας συνδέουν άρρηκτοι ιστορικοί δεσμοί. Υπάρχει κοινή ιστορία, ανάμεσα στη χώρα μου, τη Λιβύη και την Ελλάδα.

Θέλω να επισημάνω το τι έγινε και με το Μαντείο των Δελφών. Είχε βγει ένας χρησμός από το Μαντείο των Δελφών που συνδέεται με την ίδρυση τριών μεγάλων αποικιών στην περιοχή της Μπάρκας, στην Ανατολική Λιβύη. Οπότε θέλω να πω ότι αυτές οι σχέσεις δεν δημιουργήθηκαν μόνο πάνω σε ένα υλικό υπόβαθρο αλλά, έχοντας υπόψη και το χρησμό του Μαντείου, μπορώ να πω ότι έχουν επίσης πνευματικό υπόβαθρο.

Πάντα ενδιαφερόμαστε για τη φιλία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα κύριο μέλημά μας ήταν η Ελλάδα να καταστεί η πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φροντίζουμε για την εξέλιξη των σχέσεων, φροντίζουμε για το άνοιγμα νέων οριζόντων στις σχέσεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις με την Ελλάδα. Και αν κάποια στιγμή αυτές οι σχέσεις πέρασαν από κάποιες δύσκολες στιγμές, αυτό μπορεί να επιλυθεί μέσα από ένα διάλογο και προσωπικά πιστεύω ότι τα κοινά σημεία που μας ενώνουν θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε οποιεσδήποτε δυσκολίες.

Όταν ήμουν πρέσβης, εδώ στην Αθήνα, φρόντισα να αυξηθεί το ποσοστό παρουσίας των ελληνικών εταιρειών στη χώρα μου, έχοντας υπόψη και το έργο που είχε αναλάβει η εταιρεία Μυτιληναίος στον τομέα του ηλεκτρισμού. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σύσφιξη της οικονομικής εταιρικής σχέσης και, όπως είπε ο εξοχότατος κ. Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Λιβύη, οφείλουμε -και πρέπει- να επισπεύσουμε αυτή τη σύσφιξη της οικονομικής συνεργασίας και να συγκροτήσουμε κοινές αντιπροσωπείες και αποστολές μεταξύ μας.

Επισημαίνω, επίσης, τις κοινές ιστορικές ρίζες που μπορούν να ωθήσουν και να προωθήσουν την πολιτιστική, διαπολιτιστική, συνεργασία μεταξύ μας. Επ’ ευκαιρία, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την επαναλειτουργία, το άνοιγμα της Πρεσβείας στην Τρίπολη και την επαναλειτουργία του Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη. Αυτό στην πραγματικότητα αντανακλά την επιθυμία της Ελλάδας να στηρίξει τη Λιβύη, να στηρίξει τη νέα κυβέρνηση της Λιβύης στην πορεία της.

Η Ελλάδα έχει τείνει χείρα βοηθείας προς τη Λιβύη και αυτό ήταν ξεκάθαρο μέχρι τώρα και η επίσκεψή μου σήμερα είναι μία αντανάκλαση, μια έκφραση της εκ μέρους μας επιθυμίας να υπάρχει συνεργασία με την Ελλάδα σε όλους τους τομείς και σε όλα τα πεδία. Για παράδειγμα, ένας από τους τομείς είναι ο τομέας της υγείας, όπου η Ελλάδα διακρίνεται για την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αποκτήσει, καθώς επίσης και σε άλλους τομείς που μπορούμε να συζητήσουμε.

Η επίσκεψή μου, λοιπόν, είναι και μία πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στη Λιβύη, έχοντας υπόψη τη σταθερότητα που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα μου. Θα μου επιτρέψετε, αναφερόμενος στο θέμα της κυριαρχίας της χώρας μου, από τη στιγμή που είμαστε νέα κυβέρνηση, νέο προεδρικό συμβούλιο πού φροντίζουμε στην εξασφάλιση αυτής της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, εφόσον η κυριαρχία συνδέεται με την απόλυτη και ολοκληρωμένη αποχώρηση όλων των πολιτοφυλακών από τη χώρα μου, και σε αυτό το θέμα έχουμε συζητήσει με διάφορες πλευρές για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, να αποχωρήσουν οι πολιτοφύλακες από την Λιβύη.

Τέλος, θέλω να επισημάνω τη σημασία της διεθνούς στήριξης από τα Ηνωμένα Έθνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε η Ελλάδα να συνεχίσει τη στήριξη σε όλα τα διεθνή φόρα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των εκλογών στο τέλος του χρόνου, προκειμένου να αποχωρήσουν και να απομακρυνθούν όλοι οι μισθοφόροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μου. Ευχαριστώ.

