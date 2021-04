Life

“Η Φάρμα”: καυγάς για μια ντομάτα και ένα… “σ΄ αγαπάω” (αποκλειστικό βίντεο)

Εκνευρισμός και αντιδικίες στην ημερήσια διάταξη για τους παίκτες στο ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1. Δείτε αποκλειστικά αποσπάσματα από “Το Πρωινό”.

Αποκλειστικά αποσπάσματα από την ένταση και τους καυγάδες στην «Φάρμα», από το επεισόδιο που θα δούμε την Παρασκευή στον ΑΝΤ1, προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», λίγες ημέρες πριν μπουν στο παιχνίδι καιούριοι παίκτες.

Σε αυτά, είδαμε τον τσακωμό του Τάσου Ξιαρχό με τον Στράτο Τζώρτζογλου για μια ντομάτα, αλλά και την συζήτηση σε υψηλούς τόνους ανάμεσα σε άλλους παίκτες της «Φάρμας», η ένταση στην οποία κορυφώθηκε μετά από ένα «σ΄ αγαπάω» που είπε ένας παίκτης σε έναν άλλον.

Δείτε τα αποκλειστικά αποσπάσματα από την «Φάρμα»:

