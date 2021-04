Κόσμος

ΝΑΤΟ: Τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Τουρκίας και της Μεγάλης Βρετανίας, μεταξύ των συμμετεχόντων.

Της Μαρίας Αρώνη

Συνεδριάζει στις 5μ.μ. (ώρα Ελλάδας) με τηλεδιάσκεψη το Βορειοτλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ (επίπεδο πρέσβεων) για το θέμα της Ουκρανίας. Στο Συμβούλιο θα συμμετέχουν ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, καθώς και οι υπουργοί εξωτερικών της Τουρκίας (Τσαβούσογλου), της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Μ. Βρετανίας.

Στις 3μ.μ. (ώρα Ελλάδας) θα γίνει κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Γ. Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεννμπεργκ, του Άντονι Μπλίνκεν και του Λόιντ Όστιν.

Αναμένεται συνέντευξη Τύπου του Γενς Στόλτενμπεργκ με τους δύο υπουργούς των ΗΠΑ στις 10 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Χθες, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία των Συμμάχων του ΝΑΤΟ για την «αδικαιολόγητη» στρατιωτική ανάπτυξη της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία. Tο ΝΑΤΟ κάλεσε τη Μόσχα να σταματήσει τη στρατιωτική ανάπτυξη στα σύνορα με την Ουκρανία και να προχωρήσει σε άμεση αποκλιμάκωση.

«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν θα αναγνωρίσουμε την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, σημείωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, καλώντας τη Μόσχα να αποσύρει τις δυνάμεις της από την ουκρανική επικράτεια. «Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στις Βρυξέλλες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Αλ Μένφι συμφώνησαν για επανεκκίνηση συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης

Φονική προσπέραση φορτηγού από λεωφορείο στην Αίγυπτο (εικόνες)