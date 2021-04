Life

“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler για την “συγκατοίκηση” Νικηφόρου και Ασημίνας (αποκλειστικό βίντεο)

Δείτε απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης στις “Άγριες Μέλισσες”και την συγκλονιστική συνομιλία του Μελέτη με την Πηνελόπη.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης στις “Άγριες Μέλισσες” προβλήθηκε στο «Πρωινό», με έμφαση σε μια σκηνή γεμάτη ένταση συναισθημάτων, ανάμεσα στην Πηνελόπη και τον Μελέτη, για θέματα που αφορούν την πατρότητα του παιδιού που δυστυχώς έχασε η κόρη των Σεβαστών.

Κάνοντας spoiler για τις εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, «Το Πρωινό», Αλέξης Μίχας, είπε ότι Αλέξης και Πηνελόπη θα πάρουν τελικώς διαζύγιο.

Ακόμη, αποκάλυψε ότι ο Δούκας «πετάει» από το σπίτι τον Νικηφόρο, καθώς είναι βέβαιος ότι τον πρόδωσε σε ότι αφορά την υπόθεση της βιομηχανικής ζώνης.

Ο Νικηφόρος περίμενε μια τέτοια εξέλιξη. Στο πλευρό του βρίσκεται η Ασημίνα.

Ο Νικηφόρος προτείνει στην Ασημίνα να πάνε να ζήσουν στην Λάρισα, όχι στο ίδιο σπίτι, αλλά σε διπλανά και μάλιστα ο μικρός Σέργιος να μένει μαζί με την Ασημίνα και όχι μαζί του.

Αυτή η πρόταση θα φέρει σε σύγκρουση, για ακόμη μια φορά, την Ασημίνα και την Δρόσω.

Τετάρτη 14 Απριλίου - Επεισόδιο 126

Ο Δούκας συνεχίζει να μην υποχωρεί και κρατάει σκληρή στάση απέναντι στον Συνεταιρισμό, με την Ελένη και τους υπόλοιπους αγρότες να ετοιμάζονται να τραβήξουν κι εκείνοι το σκοινί. Η Σοφούλα ξεκινάει για το μοναστήρι, παρά τις προσπάθειες των γονιών της να της αλλάξουν γνώμη, ενώ ο Προκόπης παίρνει την απόφαση να διεκδικήσει τη Λέτα. Η Ασημίνα και η Δρόσω περιμένουν με ανυπομονησία τη μέρα που θα κρατήσουν τον μικρό Σέργιο, όμως ο Νικηφόρος έχει άλλα σχέδια. Ο Μελέτης φτάνει ένα βήμα απ’ το να μάθει τον δολοφόνο του Θέμελη. Θα τα καταφέρει ή η βοήθεια του Αχιλλέα θα τον βάλει σε μεγάλους μπελάδες; Ο Νικηφόρος αποφασίζει να στηρίξει, προς το παρόν, την πλευρά του Δούκα και η κατάσταση στον Συνεταιρισμό θα βγει εκτός ελέγχου. Ο Μιλτιάδης, οργισμένος με τη στάση του ανιψιού του, αποκαλύπτει στον Δούκα ένα ένοχο μυστικό απ’ το παρελθόν που θα κλονίσει συθέμελα την οικογένειά του.

