Η “Daily Mail” αποθεώνει την “Επιχείρηση Ελευθερία”: 60 ελληνικά νησιά “Covid-free” μέχρι τέλος Απριλίου

Η βρετανική εφημερίδα χαρακτηρίζει εξαιρετικό το πρόγραμμα εμβολιασμού σε 60 νησιά, με το οποίο κάθε ενήλικας θα έχει εμβολιαστεί μέχρι το τέλος Απριλίου.

Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο σχολιάζει η “Daily Mail” την “Επιχείρηση Ελευθερία” για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα, προβλέποντας ότι τα νησιά του Αιγαίου θα είναι οι πρώτες covid free περιοχές στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Η βρετανική εφημερίδα χαρακτηρίζει εξαιρετικό το πρόγραμμα εμβολιασμού σε 60 νησιά, με το οποίο κάθε ενήλικας θα έχει εμβολιαστεί μέχρι το τέλος Απριλίου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να καλωσορίσουν τους Βρετανούς τουρίστες από τις 17 Μαΐου. Το πρώτο από τα νησιά που επωφελούνται του γενικού προγράμματος εμβολιασμού είναι το Kαστελόριζο, γράφει η «Daily Mail».

«Τα ελληνικά νησιά δεν ήταν ποτέ πιο δελεαστικά. Πάντα δημοφιλή στους Βρετανούς τουρίστες, που αναζητούν τo δικό τους μερίδιο σε ήλιο, θάλασσα και άνετη ατμόσφαιρα. Το πρόγραμμα εμβολιασμού, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ελευθερία», θα έχει στόχο να γίνουν εμβολιασμοί σε ακόμη περισσότερα νησιά μέχρι τα μέσα Μαΐου, με τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, να δηλώνει ότι «η χώρα σχεδιάζει να υποδεχτεί τους Βρετανούς με ανοιχτές «αγκάλες και πόρτες»».

«Είναι μία πολύπλοκη επιχείρηση, η απόκτηση εμβολίων σε απομακρυσμένα νησιά που δεν διαθέτουν αεροδρόμια, αλλά γίνεται με τη βοήθεια ελικοπτέρων και στρατιωτικών πτήσεων» εξηγεί η Έμυ Αναγνωστοπούλου, διευθύντρια του Ελληνικού Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). «Μέχρι τα τέλη Απριλίου, σε 69 ή 70 νησιά θα έχουν εμβολιαστεί πλήρως οι κάτοικοι -πρόκειται για 61 μικρά και μεσαία νησιά με έως 3.500 κατοίκους, καθώς και ορισμένα μεγαλύτερα» πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στον εμβολιασμό όλων των εργαζομένων της τουριστικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των φέρι μποτ και των μπαρ, των οδηγών ταξί και των σερβιτόρων.

Εκτός από το Καστελόριζο, στο πρόγραμμα εμβολιασμού συμπεριλαμβάνονται η Χάλκη, η Σύμη και η Τήλος. Επιπλέον, στους Λειψούς των Δωδεκανήσων έχει ήδη εμβολιαστεί σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των 800 κατοίκων. Αλλά και στους Φούρνους στο ανατολικό Αιγαίο, όλοι οι κάτοικοι θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι το τέλος του μήνα.

