Times Square: εγκαίνια σε κέντρο εμβολιασμού από τον Λιν Μάνουελ Μιράντα

Ποιοί θα μπορούν να εμβολιαστούν στο νέο κέντρο εμβολιασμού στην Times Square, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν παρουσία και του Δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Ο δημιουργός του «Χάμιλτον» Λιν Μάνουελ Μιράντα και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάσιο εγκαινίασαν νέο κέντρο εμβολιασμού κατά της Covid-19 στην Times Square με σκοπό την επανεκκίνηση της βιομηχανίας ψυχαγωγίας της πόλης.

«Θέλουμε να συναντηθούμε ξανά και θέλουμε να πούμε ιστορίες στο σκοτάδι» δήλωσε ο Λιν Μάνουελ Μιράντα, σεναριογράφος και πρωταγωνιστής του επιτυχημένου μιούζικαλ για τον Αλεξάντερ Χάμιλτον. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εάν δεν αισθανόμαστε ασφαλείς και αν δεν αισθάνεστε εσείς ασφαλείς. Έτσι, το πρώτο βήμα σε αυτήν τη διαδικασία είναι να κάνουμε τους εμβολιασμούς μας και θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα» συμπλήρωσε.

Τα θέατρα του Μπρόντγουεϊ παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Ο Ντε Μπλάσιο δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι ειδικοί χώροι εμβολιασμού θα βοηθήσουν τη βιομηχανία να ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο.

Το νέο κέντρο εμβολιασμού στην Times Square θα είναι ανοιχτό σε εργαζόμενους στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, δήλωσε ο δήμαρχος, ο οποίος τόνισε τη σημασία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας για τη ζωή της πόλης.

«Ναι, είναι τμήμα της οικονομίας μας. Πολύ πιο σημαντικό είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας » δήλωσε ο δήμαρχος de Blasio. «Είναι μία πλευρά του ποιοι είμαστε, είναι μέρος της καρδιάς μας. Σε αυτήν την πόλη, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, είναι η έκφραση όλων όσων είναι η Νέα Υόρκη. Είναι η δημιουργικότητά μας, είναι η καρδιά και η ψυχή μας. Κάνουμε κάτι εδώ που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο» ανέφερε.

Το νέο κέντρο εμβολιασμού, που στεγάζεται σε ένα πρώην χώρο ψυχαγωγίας, NFL Experience, θα διευθύνει η Σούζαν Σάμπλαϊνερ, θεατρική παραγωγός και διευθύντρια της εταιρείας του μιούζικαλ «Wicked».





