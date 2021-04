Πολιτική

Folli Follie - Σταύρος Αραχωβίτης: άρση ασυλίας του βουλευτή

Την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Αραχωβίτη, αποφάσισε η Βουλή για την υπόθεση της Folli Follie.

Συνολικά ψήφισαν 206 βουλευτές, με τον ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από την διαδικασία διαμαρτυρόμενος για τον τρόπο που διεξάγονται οι ονομαστικές ψηφοφορίες την περίοδο της πανδημίας.

Από πλευράς του ο Σταύρος Αραχωβίτης σημείωσε πως "ένα email υπαλλήλου ασφάλειας και όχι διευθυντή μπορεί να στηρίξει τέτοια κατηγορία; Όταν μάλιστα το ίδιο στέλεχος παραδέχθηκε ότι πωλούσε εκδούλευση στα αφεντικά του;". Παράλληλα, τόνισε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ο έλεγχος για επιβλήθηκε πρόστιμο στην εταιρεία.

"Η δικαστική διερεύνηση θα συμβάλει μόνο στη διατήρηση του νοσηρού κλίματος εις βάρος της βουλευτικής μου ιδιότητας και του ονόματός μου καθώς ούτε ίχνος εμπλοκής μου υπάρχει", δήλωσε.

ΣΥΡΙΖΑ: Με σαθρό υπόβαθρο αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Σταύρου Αραχωβίτη

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, «Με σαθρό υπόβαθρο και με την απουσία οποιασδήποτε ένδειξης αποφασίστηκε, με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνικής Λύσης, η άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σταύρου Αραχωβίτη για την υπόθεση της Folli Follie Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην ομιλία του αναφέρθηκε στην απουσία οποιασδήποτε ένδειξης, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και επεσήμανε πως «ένα email ενός υπαλλήλου που επικαλείται ότι στηρίζω τον Όμιλο είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να βασιστεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία εναντίον μου;» Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για παρέμβαση υπογράμμισε ο Σταύρος Αραχωβίτης, καταγγέλλοντας πολιτικές σκοπιμότητες. Της ονομαστικής ψηφοφορίας απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε εφαρμογή της απόφασης του να μην συμμετέχει στις διαδικασίες στις οποίες παραβιάζεται ο κανονισμός της Βουλής με πρόσχημα την πανδημία, που μέσω της επιστολικής ψήφου αλλοιώνεται η ελεύθερη βούληση των βουλευτών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιάννης Ραγκούσης κατήγγειλε νόθευση των διαδικασιών μέσω της επιστολικής ψήφου ζητώντας να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη και αδικαιολόγητη μεθόδευση. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης ζήτησε να υπάρχει η δυνατότητα αυτοπρόσωπης ψήφου έστω και ηλεκτρονικά».

