Κοντονής κατά ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα

Βολές από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης προς την τότε κυβέρνηση μετά την κατάθεση στον πταισματοδίκη. «Στίγμα και όνειδος» χαρακτηρίζει την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα πριν τις εκλογές.

Για περίπου δύο ώρες κατέθεσε ο κ. Σταύρος Κοντονής στον πταισματοδίκη, που με εντολή της Εισαγγελίας διενεργεί έρευνα για τις καταγγελίες του πρώην υπουργού περί σκοπιμοτήτων που επέσπευσαν την επικύρωση της μετατροπής της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στην κατάθεσή του σε συγκεκριμένη υπόθεση που εξαιτίας της αλλαγής του νομικού χαρακτηρισμού της δωροδοκίας, βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2019, είχε ευνοϊκή κατάληξη για τους εμπλεκόμενους. Φέρεται επίσης να αναφέρθηκε και σε γεγονότα που υπέπεσαν στην αντίληψη του, ενόσω διαρκούσε η θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, τα οποία κατά τον κ. Κοντονή, συνδέονται με την ποινική πορεία της επίμαχης υπόθεσης.

Μετά την κατάθεσή του ο κ. Κοντονής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με αφορμή την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα τις παραμονές των εκλογών του 2019. Ο Σ. Κοντονής χαρακτήρισε «στίγμα και όνειδος» την απόφαση της τότε κυβέρνησης να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες παραμονές των εκλογών και καταφέρθηκε κατά των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τις αλλαγές στο αδίκημα της δωροδοκίας που από κακούργημα μετατράπηκε σε πλημμέλημα. Κάνει δε λόγο για σειρά διατάξεων των νέων Κωδίκων ως προβληματικές και αποδίδει πολιτικές ευθύνες σε όσους οργάνωσαν και εκτέλεσαν το νομοθετικό εγχείρημα.

Όμως ο πρώην Υπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε χθες, αναφέροντας ότι, «ο Ερντογάν έμαθα μοιράζει πατάτες και κρεμμύδια. Φαίνεται είναι η εποχή της παροχολογίας».

Ολόκληρη η δήλωση Κοντονή

"Από τον Σεπτέμβριο του 2019 είχα αναφέρει σε δημόσιες τοποθετήσεις, ότι η τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, μετατροπής από κακούργημα σε πλημμέλημα ( δωροδοκίας) αποτελεί στίγμα και όνειδος για την κυβέρνηση που υλοποίησε την εν λόγω τροποποίηση. Αναφέρομαι στο Σεπτέμβριο του 2019 γιατί πολλοί επιπόλαιοι μπορεί να πουν σήμερα ότι μιλάω για πρώτη φορά. Ούτε τον Οκτώβριο του 2020 μίλησα πρώτη φορά ούτε σήμερα. Μίλησα από την πρώτη στιγμή, και αυτό διότι πιστεύω ακράδαντα πρώτον ότι το κόμμα που επαγγέλθηκε την κάθαρση δεν μπορεί να οργανώνει ως κυβέρνηση παραγραφές σοβαρότατων αδικημάτων. Δεύτερον, διότι επελέγη μία διαδικασία του κατεπείγοντος για να ψηφιστούν χίλια άρθρα σε μία συνεδρίαση χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις νομικές σχολές και τις ενώσεις ποινικολόγων. Τρίτον, γιατί μεταφέρθηκε η διενέργεια των εκλογών μία εβδομάδα μετά την αρχική εξαγγελία ακριβώς για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Βουλής και να ψηφιστεί ο Ποινικός Κώδικας. Τέταρτον, ενώ εγώ πρότεινα στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση να μεταφερθεί ο χρόνος του ισχύοντος Κώδικα, πράγμα που θα έλυνε το πολιτικό πρόβλημα, δυστυχώς δεν εισακούστηκα.

Σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για αυτούς που σχεδίασαν οργάνωσαν και εκτέλεσαν αυτό το πολιτικό ολίσθημα. Πρώτα και κύρια διότι κρύβονται πίσω από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή ενώ οι πολιτικές ευθύνες δεν είναι καμιάς νομοπαρασκευαστικής η επιστημονικής επιτροπής. Οι πολιτικές ευθύνες είναι των κυβερνήσεων. Δεύτερον διότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα αποδείχθηκε ότι εκτός της συγκεκριμένης διάταξης της μετατροπής της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα υπάρχουν σοβαρότατες κι άλλες διατάξεις, τις είχαμε επισημάνεις, που είναι απολύτως προβληματικές. Αναφέρομαι στην παρεπόμενη ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων στα θέματα του βιασμού και της κακοποίησης των ανηλίκων. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή επιτέλεσε ένα σπουδαίο έργο, αλλά υπέπεσε σε σοβαρότατα λάθη τα οποία κακώς επωμίστηκε η κυβέρνηση.

Τρίτον εκτός από εμένα διαπρεπείς ποινικολόγους και καθηγητές των νομικών σχολών έχει μιλήσει και η Γκρεκό δηλαδή η οργάνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία επισήμανε σοβαρότατα στοιχεία διαπλοκής για αυτή την ιστορία. Και τελευταίο και σπουδαιότερο η διάταξη αυτή ( για τη δωροδοκία) έχει ταξικό πρόσημο, δεν είναι ταξικό το πρόσημο για τους εργαζόμενους και τον οικονομικά ασθενέστερο. Είναι ταξικό πρόσημο υπέρ των οικονομικά ισχυρών αυτών που στην πολιτική ορολογία ονομάζουμε ολιγαρχία. Και αν την περίοδο των μνημονίων σωστά είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι νομοθετούσαμε με τα χέρια δεμένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που τα χέρια μας ήταν λυτά τι κάναμε; Aυτά είναι σοβαρότατα ερωτήματα, είναι καταστάσεις που ο καθένας καταλαβαίνει και τα συμπεράσματα μπορούν να τα βγάλουν πρώτα και κύρια οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερώτηση: Σε ποιες υποθέσεις αναφέρεστε κύριε υπουργέ σχετικά με το αδίκημα της δωροδοκίας;

"Αναφέρομαι σε συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε κατά την προεκλογική περίοδο του 2019 για την οποία θα αναφερθώ στην κυρία εισαγγελέα, ονομαστικώς".

Ερώτηση: Ένα σχόλιο για οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοινώθηκε χθες…

"Τελευταία άκουσα ότι ο Ερντογάν θα μοιράσει πατάτες και κρεμμύδια φαίνεται ότι είναι των ημερών η παροχολογία".

ΣΥΡΙΖΑ: αχθοφόρος συμφερόντων ο Σταύρος Κοντονής

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας όσα είπε ο Σταύρος Κοντονής, αναφέρει «Αντί άλλου σχολίου για τις ανοησίες του κ. Κοντονή, παραθέτουμε αυτολεξεί την κατακλείδα της ομιλίας του στη Βουλή κατά την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής έχει ιστορική σημασία και παρά τις ενστάσεις που ακούστηκαν για επιμέρους άρθρα, τα οποία φαντάζομαι θα διορθωθούν με τη διαδικασία του νόμου στο άμεσο προσεχές μέλλον, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει υπερήφανους. Σας καλώ όλους να υπερψηφίσουμε τα δύο αυτά βασικά νομοθετήματα». Του ευχόμαστε καλή τύχη στα νέα του καθήκοντα ως αχθοφόρος πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων».

