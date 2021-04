Πολιτισμός

Μικ Τζάγκερ: Το τραγούδι για τη λήξη του lockdown

Το νέο τραγούδι του Μικ Τζάγκερ για το τέλος του λοκντάουν

Ο Μικ Τζάγκερ κυκλοφόρησε ένα νέo τραγούδι- έκπληξη σήμερα, το "Eazy Sleazy", με το οποίο γιορτάζει το τέλος του λοκντάουν στην Αγγλία και προσφέρει μια χιουμοριστική ματιά σε ορισμένα από τα αρνητικά της ζωής στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μεταξύ των στίχων του κομματιού αναφέρεται: «Προσπαθώντας να γράψω μια μελωδία, καλύτερα να συνδεθείς μαζί μου στο Zoom» και «η υπερβολική τηλεόραση με αποβλακώνει».

Ο Τζάγκερ, ο οποίος έγραψε το τραγούδι πριν από λίγες εβδομάδες, συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Foo Fighters Ντέιβ Γκρολ ψηφιακά, ο οποίος πρόσθεσε το δικό του μέρος του τραγουδιού από το Λος Άντζελες.

«Είναι ένα τραγούδι που έγραψα σχετικά με την έξοδο από το λοκντάουν, με μια αισιοδοξία που έχουμε τόσο ανάγκη», δήλωσε ο 77χρονος Τζάγκερ.

«Έχει να κάνει με το να εξέλθουμε από όλα αυτά που αναφέρω στους στίχους. Είναι η έξοδος από όλα αυτά, με την ελπίδα, μια πιο αισιόδοξη ψυχική κατάσταση», συμπλήρωσε.

Το ρεφρέν υπόσχεται «θα δραπετεύσουμε από αυτούς τους τοίχους της φυλακής» και «θα είναι ένας κήπος από επίγειες απολαύσεις».

Οι παμπ άρχισαν χθες να πουλούν ξανά μπίρες για κατανάλωση έξω και τα καταστήματα άνοιξαν ξανά στην Αγγλία, έπειτα από τρεις μήνες λοκντάουν.





