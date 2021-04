“Το Πρωινό” - Χαλακατεβάκης: Γίνομαι πατέρας - Με είχαν... καλέσει στον γάμο μου (βίντεο)

Life

Τι λέει ο ηθοποιός για την πρόταση γάμου που… δέχθηκε, την διεύρυνση της οικογένειας και τις συνομιλίες με πρωταγωνιστές που έχουν καταγγελθεί από συναδέλφους τους.

Για όλους και για όλα μίλησε ο Βασίλης Χαλακατεβάκης στο «Πρωινό».

Ο ηθοποιός που απολαμβάνουν οι τηλεθεατές στο «Καφέ της Χαράς», κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στον ΑΝΤ1, μίλησε για την πρόταση γάμου που… του έκανε η σύζυγος του και τον τρόπο που τον «προετοίμασε» ο περίγυρος τους, δίχως εκείνος να γνωρίζει το παραμικρό.

Ακόμη, αποκάλυψε τα χαρμόσυνα νέα της εγκυμοσύνης της συντρόφου του και την προσμονή για το «μεγάλωμα» της οικογένειας τους σε τρεις μήνες., εχοντας αφήσει πισω του τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης μίλησε και για τις καταγγελίες που έχουν κάνει ηθοποιοί κατά συναδέλφων τους, αποκαλύπτοντας ότι έχει μιλήσει με κάποιους από αυτούς και μεταφέροντας όσα είπαν για όσα συμβαίνουν.

