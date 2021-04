Κεραμέως για Δημοτικά και Γυμνάσια: Μετά το Πάσχα βλέπουμε...

Πολιτική

Πότε ανοίγουν τα σχολεία για τις μικρότερες τάξεις. Τα μηχανογραφικά, οι διορισμοί και το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.

Φέτος, οι μαθητές θα μπορούν, να καταθέσουν παράλληλα δυο μηχανογραφικά, ένα για εισαγωγή στα πανεπιστήμια μέσω των πανελληνίων και ένα για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ με τον βαθμό του απολυτηρίου τους, δήλωσε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, στην ΕΡΤ1.

Δεν υπάρχει εισήγηση στην επιτροπή των ειδικών για το άνοιγμα των λοιπών βαθμίδων ακόμα, «η συζήτηση μετατοπίζεται για μετά το Πάσχα», ανέφερε η κ. Κεραμέως. Προτεραιότητα έχουν κι άλλες δραστηριότητες που θα ανοίξουν αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε.

Πέρυσι, έγιναν οι πρώτοι μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή και προχωράει η προκήρυξη 10.500 διορισμών στη γενική εκπαίδευση, επισήμανε η υπουργός.

Επίσης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο «νέο θεσμικό πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργίας των ΑΕΙ», σε ζητήματα εξωστρέφειας στα προγράμματα σπουδών, μεγαλύτερης εσωτερικής κινητικότητας, σύμπραξη πανεπιστήμιων με άλλους φορείς.

Για τα σχολεία ετοιμάζονται νομοθετήματα σχετικά με την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διεύρυνση αρμοδιοτήτων διευθυντών και εκπαιδευτικών, μεγαλύτερη ελευθερία των σχολείων, εξήγησε η κ. Κεραμέως.

