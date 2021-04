Life

Παιδικά ατυχήματα: πού συμβαίνουν, τι να προσέξετε

Οι κακώσεις αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των παιδιών .

Οι κακώσεις από ατυχήματα αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των παιδιών σε όλες τις βιομηχανικές χώρες αλλά και την πρώτη αιτία θανάτου στην παιδική ηλικία μετά τον πρώτο χρόνο ζωής.

Στην Ευρώπη, κάθε μέρα πεθαίνουν 14 παιδιά από τραύματα, 2500 παιδιά εισάγονται στα νοσοκομεία εξαιτίας ατυχήματος ενώ 28.000 παιδιά περιθάλπονται στα ΤΕΠ. Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε η παιδίατρος, πρόεδρος της Κοινωνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος Σοφία Καραγιαννίδου - Κόγιου, μιλώντας στο πλαίσιο του 2ου κύκλου των διαδικτυακών ενημερωτικών διαλέξεων που διοργάνωσε ο δήμος Κορδελιού- Ευόσμου.

Επικαλούμενη στοιχεία της απογραφής του 2011, ανέφερε ότι στη χώρα μας περισσότερα από 700 παιδιά χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους εξαιτίας των ατυχημάτων και περίπου 3000 μένουν ανάπηρα. «Η συχνότητα των θανάτων από ατύχημα είναι πάνω από 30% στα παιδιά 1- 4 ετών, ενώ 8% είναι οι θάνατοι από τα λοιμώδη νοσήματα, 20% από κακοήθειες και μόλις 11% στις συγγενείς καρδιοπάθειες», ανέφερε.

Η σημερινή πραγματικότητα, όπως επισήμανε η κ. Καραγιαννίδου- Κόγιου, ξεπερνά αυτά τα νούμερα καθώς τα παιδιά, λόγω της πανδημίας, μένουν περισσότερες ώρες μέσα στο σπίτι, όπου συμβαίνει το 50% των ατυχημάτων. «Τα μισά ατυχήματα γίνονται στο σπίτι, όπου το παιδί περνάει όλη του την ώρα. Το 1/3 των ατυχημάτων συμβαίνει στα σχολεία,(στα αγόρια πιο συχνά από τα κορίτσια) και το 80% σε παιδάκια κάτω των 5 χρόνων που είναι στο σπίτι» πρόσθεσε.

Τα πιο συχνά ατυχήματα είναι:

Οι πτώσεις, οι οποίες είναι δύο φορές συχνότερες στα βρέφη από ό,τι στα μικρά παιδιά και δέκα φορές συχνότερες από ότι στα μεγαλύτερα παιδιά.

Η εισρόφηση ξένου σώματος σε ηλικίες από 6 μηνών, όπως μικροαντικείμενα, κουμπιά, νομίσματα, ξηροί καρποί, βελόνες πινέζες κλπ.

Ο πνιγμός. Στις ηλικίες 2-4 ετών, οι πνιγμοί είναι πέντε φορές περισσότεροι από τα βρέφη και δύο φορές περισσότεροι από παιδιά 6-12 ετών.

Τα εγκαύματα από σόμπες, τζάκια, ηλεκτρικές κουζίνες ή από καυτά υγρά. Στις ηλικίες 2-5 ετών τα εγκαύματα είναι τρεις φορές περισσότερα από ό,τι στα μεγαλύτερα παιδιά. Το 80% των εγκαυμάτων συμβαίνει στην κουζίνα. Κάθε χρόνο 600 παιδιά στην Αττική και 400 στην υπόλοιπη χώρα παθαίνουν εγκαύματα.

Οι δηλητηριάσεις από φάρμακα, χάπια, σιρόπια, απορρυπαντικά, φυτοφάρμακα, μπογιές και διαλυτικά. Το Κέντρο Δηλητηριάσεων δέχεται 45.000 κλήσεις για φαρμακευτικές δηλητηριάσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι στα παιδιά.

Η κ. Καραγιαννίδου -Κόγιου επισήμανε ότι για την πρόληψη των ατυχημάτων θα πρέπει να εκπαιδεύσουν οι γονείς από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά ώστε να μάθουν να τα αποφεύγουν.

Οι οδηγίες που έδωσε είναι:

Μην αφήνετε το παιδί μόνο στο σπίτι.

Μην αφήνετε τα κάγκελα του κρεβατιού κατεβασμένα.

Μην κρεμάτε πιπίλα με κορδέλα ή αλυσίδα (κίνδυνος στραγγαλισμού).

Όχι ξηρούς καρπούς σε παιδιά έως 4 ετών.

Μην αφήνετε καρφίτσες, κουμπιά, αναπτήρες, μπαταρίες κλπ σε σημεία όπου μπορεί να έχει πρόσβαση το παιδί.

Μην αφήνετε το παιδί μόνο του σε μπανιέρα και μην αφήνετε κλειδί στο μπάνιο.

Τοποθετήστε προστατευτικά σε πρίζες.

Κρατήστε το παιδί μακριά από την πόρτα του ασανσέρ.

Μην βάζετε δηλητηριώδεις ουσίες σε μπουκάλια αναψυκτικών κλπ.

Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με πλαστικές σακούλες (κίνδυνος ασφυξίας).

Μη βάζετε στο πάτωμα γυαλιστικά, γλιστερά προϊόντα.

Καλύψτε τις μυτερές γωνίες των επίπλων.

Βάλτε αυτοκόλλητα στα τζάμια στο ύψος των παιδιών (70-80 cm).

Μην τα αφήνετε να παίζουν με ζώνες, σχοινιά κλπ.

Κρατήστε μακριά τα κυνηγετικά όπλα - ψαροτούφεκα.

Αποστηθίστε το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων (210 7793777).

