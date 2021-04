Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: στόχος ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι

«Η χαλάρωση στους περιορισμούς δεν επιτρέπεται να φέρει χαλάρωση στην επαγρύπνηση» τόνισε. Τι είπε για το εμβόλιο της J&J, τα self test και το εργασιακό νομοσχέδιο.

«Η χαλάρωση στους περιορισμούς δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, να φέρει χαλάρωση στην επαγρύπνηση», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας πως στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα ασφαλές Πάσχα αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι.

«Η απειλή παραμένει» σημείωσε ο πρωθυπουργός αν και όπως είπε «βαδίζουμε, όπως όλα δείχνουν, στην τελευταία αλλά και στην πιο ευαίσθητη φάση της πανδημίας. Έχουμε τρεις συμμάχους και έναν αντίπαλο». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα self-tests και τους εμβολιασμούς αλλά έκανε ειδική μνεία και στις μεταρρυθμίσεις που συνεχίζει η κυβέρνηση και ειδικά στο υπό κατάρτιση εργασιακό νομοσχέδιο. Επίσης ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου τους Λιβύης, κάνοντας λόγο για «μια γόνιμη συζήτηση στο πλαίσιο ενός πραγματικά νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών».

Όπως ειδικότερα είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην εξέλιξη της πανδημίας, «από τη μία πλευρά έχουμε με το μέρος μας τα εμβόλια, τον καιρό και τα μαζικά τεστ είτε αυτά είναι τα δεκάδες χιλιάδες test του ΕΟΔΥ είτε τα εκατομμύρια self-test στην εκπαίδευση και από Δευτέρα στους χώρους εργασίας. Από την άλλη εχθρός παραμένει η κούραση, όμως, η χαλάρωση στους περιορισμούς δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, να φέρει χαλάρωση στην επαγρύπνηση».

Υπογράμμισε επίσης πως «έχει τεράστια σημασία να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με υπευθυνότητα στο δρόμο που χαράξαμε, συνδυάζοντας από τη μια την προστασία της υγείας μας με την προσεκτική επαναλειτουργία δραστηριοτήτων στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση. Να αποφύγουμε, δηλαδή, υπερβολές που θα μας ανάγκαζαν να κάνουμε βήματα πίσω».

Αναφερόμενος στα self-tests ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως είναι «ένα σημαντικό πρόσθετο αμυντικό όπλο δίπλα στα υπόλοιπα, στη μάσκα, στις αποστάσεις, στην ατομική υγιεινή», ενώ χαρακτήρισε τους εμβολιασμούς ως «ένα σοβαρό προγεφύρωμα προς το τείχος ανοσίας το οποίο χτίζεται με γρήγορους ρυθμούς». «Στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα ασφαλές Πάσχα αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, ζητώντας «να μη γίνονται πρόωρες εκτιμήσεις για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται». «Η απειλή παραμένει και γι' αυτό έχουμε αποδείξει ότι προχωράμε πάντα βήμα-βήμα και αφού κάθε εβδομάδα, σε συνεργασία με τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα», επεσήμανε.

Για το εργασιακό νομοσχέδιο

Ειδική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις μεταρρυθμίσεις που συνεχίζει η κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα στο υπό κατάρτιση εργασιακό νομοσχέδιο. «Η κυβέρνηση με αυτόν το νόμο κοιτάει στα μάτια την πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Ανοίγει τα αυτιά της στην αλήθεια και συνομιλεί με τον υπαρκτό κόσμο της εργασίας και όχι με ένα φάντασμα που έρχεται από το παρελθόν, συνδυάζει τις προοπτικές της ατομικής προκοπής με την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας προς όφελος όλων. Με λίγα λόγια δίνει τον πρώτο ρόλο στον εργαζόμενο και στην πρόοδο του τόπου».

Πρόκειται, όπως είπε, «για το νέο χάρτη για την εργασία που, ύστερα από σαράντα χρόνια, φέρνει, επιτέλους, και τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τον Έλληνα εργαζόμενο, τι προβλέπει, τι προστατεύει, ποιον προστατεύει από καταχρήσεις των εργοδοτών σχετικά με απλήρωτες υπερωρίες ή αδήλωτη εργασία καθώς στην ψηφιακή του κάρτα θα δηλώνει ο ίδιος το πόσο δούλεψε. Θεσπίζει πρώτη φορά άδεια μετ' αποδοχών και για τον πατέρα και δίνει γονική άδεια για το ζευγάρι. Κατοχυρώνει -και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό- για πρώτη φορά το δικαίωμα αποσυνδέσης στην τηλεργασία. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι συχνά δίνεται άλλοθι υπέρ απασχόλησης και θέτει, επιτέλους, ένα πλαίσιο ασφάλισης αλλά και ασφάλειας για όσους εργάζονται σε εργασίες delivery και κούριερ.

Και κάτι ακόμα: εξισώνεται, επιτέλους, η αποζημίωση απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες με εκείνη των υπολοίπων υπαλλήλων. Ένα πάγιο αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος πραγματοποιείται από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση. Για το νομοσχέδιο θα μιλήσει σε λίγο εκτενέστερα ο Υπουργός. Θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να διαλυθούν και μύθοι, όπως αυτός που καλλιεργείται περί οκταώρου.

Λοιπόν, λίγες κουβέντες και καλές. Το οκτάωρο παραμένει κατοχυρωμένο ως έχει. Εκείνο που προστίθεται είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να ζητήσει ο ίδιος, σε συνεννόηση με τον εργοδότη του, να εργαστεί πιο πολύ για ένα διάστημα, κερδίζοντας σε άδεια, σε μία εποχή που θα το επιλέξει ο ίδιος. Τόσο απλά. τόσο λειτουργικά. Τις άλλες καινοτομίες με κορυφαία την προστασία των γυναικών και την προώθηση ισότητας».

O πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, κάνοντας λόγο για «μια γόνιμη συζήτηση στο πλαίσιο ενός πραγματικά νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών». «Ο κ. Μένφι με διαβεβαίωσε, ακόμα μία φορά, ότι το μέλλον της χώρας του περνά μέσα από την ειρήνη και από την απαλλαγή από ξένους στρατούς. Και φυσικά μέσα από την οδό της Ευρώπης. Ενώ και εγώ, με τη σειρά μου, υποδέχτηκα την επιλογή της Λιβύης να συνεργαστεί πρώτα και πάνω από όλα με τους φυσικούς της γείτονες, όπως είναι η Ελλάδα. Εξάλλου μας συνδέουν πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί που χάνονται στα βάθη των αιώνων», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνολικά αλλά και για το γεγονός ότι η πανδημία και η τεχνολογία μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε τώρα πολύ πιο συχνά από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Και πιστεύω, αγαπητέ Γραμματέα, ότι αυτή η ουσιαστικά μηνιαία δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, μπορεί κάλλιστα να καθιερωθεί και όταν θα επιστρέψει η Βουλή στους κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας.

Με συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην έναρξη της συζήτησής μας, αλλά μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντησή μου με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης. Δεύτερη συνάντησή μου εντός 10 ημερών. Ήταν μία γόνιμη συζήτηση στο πλαίσιο ενός πραγματικά νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Ο κ. Menfi με διαβεβαίωσε, ακόμα μία φορά, ότι το μέλλον της χώρας του περνά μέσα από την ειρήνη και από την απαλλαγή από ξένους στρατούς. Και φυσικά μέσα από την οδό της Ευρώπης. Ενώ και εγώ, με τη σειρά μου, υποδέχτηκα την επιλογή της Λιβύης να συνεργαστεί πρώτα και πάνω από όλα με τους φυσικούς της γείτονες, όπως είναι η Ελλάδα. Εξάλλου μας συνδέουν πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί που χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Σε ό,τι αφορά τώρα το εσωτερικό μέτωπο βαδίζουμε, όπως όλα δείχνουν, στην τελευταία αλλά και στην πιο ευαίσθητη φάση της πανδημίας. Έχουμε τρεις συμμάχους και έναν αντίπαλο. Από τη μία πλευρά έχουμε με το μέρος μας τα εμβόλια, τον καιρό και τα μαζικά τεστ είτε αυτά είναι τα δεκάδες χιλιάδες test του ΕΟΔΥ είτε τα εκατομμύρια self-test στην εκπαίδευση και από Δευτέρα στους χώρους εργασίας. Από την άλλη εχθρός παραμένει η κούραση, όμως, η χαλάρωση στους περιορισμούς δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, να φέρει χαλάρωση στην επαγρύπνηση.

Η απειλή παραμένει γιατί τα κρούσματα μπορεί να δείχνουν τάσεις μείωσης και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να σταθεροποιούνται έστω και σε υψηλά επίπεδα αλλά εύκολα το γνωρίζουμε όλοι ότι μπορούν και πάλι να αυξηθούν απειλητικά. Συνεπώς η εγρήγορση συνεχίζεται και έχει τεράστια σημασία να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με υπευθυνότητα στο δρόμο που χαράξαμε, συνδυάζοντας από τη μια την προστασία της υγείας μας με την προσεκτική επαναλειτουργία δραστηριοτήτων στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση. Να αποφύγουμε, δηλαδή, υπερβολές που θα μας ανάγκαζαν να κάνουμε βήματα πίσω. Με άλλα λόγια τα τεστ, ας πούμε, τα self-test δεν μπορούν να γίνουν άλλοθι για απερίσκεπτη συμπεριφορά, γιατί χωρίς επιφυλακή, ένα τεστ το οποίο είναι αρνητικό σήμερα, μπορεί να είναι θετικό αύριο. Και φυσικά τα self-test δεν υποκαθιστούν τις υπόλοιπες προφυλάξεις μας και δεν υποκαθιστούν τους οργανωμένους επιδημιολογικούς ελέγχους.

Είναι, όμως, ένα σημαντικό πρόσθετο αμυντικό όπλο δίπλα στα υπόλοιπα, στη μάσκα, στις αποστάσεις, στην ατομική υγιεινή. Και για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσα όλους, πρώτα από όλα τα μέλη της κυβέρνησης αλλά και όλους τους συναδέλφους, να μη γίνονται πρόωρες εκτιμήσεις για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Η απειλή παραμένει και γι' αυτό έχουμε αποδείξει ότι προχωράμε πάντα βήμα-βήμα και αφού κάθε εβδομάδα, σε συνεργασία με τους ειδικούς, αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Γιατί, όπως έχω πει, στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα ασφαλές Πάσχα αλλά και σε ένα ακόμα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Ήδη, στα τέλη Απριλίου οι εμβολιασμοί συνολικά θα ξεπεράσουν τα 3.000.000, θα φτάσουν στα 3.200.000. 2.000.000 πολίτες θα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση, ακόμα 1.200.000 θα είναι πλήρως θωρακισμένοι. Είναι ένα σοβαρό προγεφύρωμα προς το τείχος ανοσίας το οποίο χτίζεται με γρήγορους ρυθμούς. Παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις. Πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι ότι η καθυστέρηση των δεδομένων για το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα είναι προσωρινή, όμως σε καμία περίπτωση -και θέλω να το επαναλάβω αυτό- κανείς δεν αμφισβητεί την ασφάλεια, αλλά κυρίως και τη σημασία των εμβολίων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.

Και για ένα διάστημα είναι σαφές, όπως συμβαίνει παντού, πώς θα συνυπάρχουμε μαζί με τον ιό, φροντίζοντας να μην εξαντλεί το Σύστημα Υγείας, ενώ ταυτόχρονα η οικονομία και η κοινωνία θα κινούνται με αντίβαρα προστασίας. Και γι' αυτό και είναι κρίσιμο και εσείς να πρωτοστατήσετε στις περιφέρειές σας εκστρατεία Ελευθερία, κυρίως να πείσετε τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τους πιο ευπαθείς, που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, ότι πρέπει να το κάνουν, ότι είναι μία πράξη ευθύνης, πρώτα και πάνω από όλα απέναντι στους ίδιους τους, τους εαυτούς, στην υγεία τους, γιατί αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από το να νοσήσουν και στο χειρότερο σενάριο να χάσουν τη ζωή τους. Το όφελος από τον εμβολιασμό είναι απείρως μεγαλύτερο από το όποιο ρίσκο κάποιος αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να έχει που να τον οδηγεί τελικά στην επιλογή να μην εμβολιαστεί.

Την ίδια ώρα, βεβαίως συνεχίζουμε και τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες μας επέλεξαν οι πολίτες. Μπροστά μας να αναφέρω ενδεικτικά έχουμε δύο μεγάλους σταθμούς, το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο ήδη έχουμε μιλήσει εκτενώς, αλλά και το νέο χάρτη για την εργασία που, ύστερα από σαράντα χρόνια, φέρνει, επιτέλους, και τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τον Έλληνα εργαζόμενο, τι προβλέπει, τι προστατεύει, ποιον προστατεύει από καταχρήσεις των εργοδοτών σχετικά με απλήρωτες υπερωρίες ή αδήλωτη εργασία καθώς στην ψηφιακή του κάρτα θα δηλώνει ο ίδιος το πόσο δούλεψε. Θεσπίζει πρώτη φορά άδεια μετ' αποδοχών και για τον πατέρα και δίνει γονική άδεια για το ζευγάρι. Κατοχυρώνει -και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό- για πρώτη φορά το δικαίωμα αποσυνδέσης στην τηλεργασία. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι συχνά δίνεται άλλοθι υπέρ απασχόλησης και θέτει, επιτέλους, ένα πλαίσιο ασφάλισης αλλά και ασφάλειας για όσους εργάζονται σε εργασίες delivery και κούριερ.

Και κάτι ακόμα: εξισώνεται, επιτέλους, η αποζημίωση απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες με εκείνη των υπολοίπων υπαλλήλων. Ένα πάγιο αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος πραγματοποιείται από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση. Για το νομοσχέδιο θα μιλήσει σε λίγο εκτενέστερα ο Υπουργός. Θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση ώστε να διαλυθούν και μύθοι, όπως αυτός που καλλιεργείται περί οκταώρου.

Λοιπόν, λίγες κουβέντες και καλές. Το οκτάωρο παραμένει κατοχυρωμένο ως έχει. Έκείνο που προστίθεται είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να ζητήσει ο ίδιος, σε συνεννόηση με τον εργοδότη του, να εργαστεί πιο πολύ για ένα διάστημα, κερδίζοντας σε άδεια, σε μία εποχή που θα το επιλέξει ο ίδιος. Τόσο απλά. τόσο λειτουργικά. Τις άλλες καινοτομίες με κορυφαία την προστασία των γυναικών και την προώθηση ισότητας, θα μιλήσει σε λίγο γι αυτές ο Κωστής Χατζηδάκης. Εγώ θα πω μόνο ότι η κυβέρνηση με αυτόν το νόμο κοιτάει στα μάτια την πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Ανοίγει τα αυτιά της στην αλήθεια και συνομιλεί με τον υπαρκτό κόσμο της εργασίας και όχι με ένα φάντασμα που έρχεται από το παρελθόν, συνδυάζει τις προοπτικές της ατομικής προκοπής με την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας προς όφελος όλων. Με λίγα λόγια δίνει τον πρώτο ρόλο στον εργαζόμενο και στην πρόοδο του τόπου.

Τέλος, θα λάβει το λόγο, μετά τον Κωστή Χατζηδάκη, ο Κωστής Σκρέκας να μιλήσει περιληπτικά για το ζήτημα των δασικών χαρτών και για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση για να διορθωθούν ατέλειες και αστοχίες οι οποίες έχουν προκαλέσει, θεωρώ ως ένα βαθμό, μία δικαιολογημένη αναταραχή, αλλά επειδή υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία αναπόφευκτα θα προέκυπταν, το γνωρίζαμε αυτό, από την τολμηρή απόφαση να αναρτήσουμε, επιτέλους, τους δασικούς χάρτες, θα δώσω το λόγο στον Κώστα να πει δυο κουβέντες για το τι θα κάνουμε στον τομέα αυτό. Σταματώ εδώ και δίνω αμέσως το λόγο στον υπουργό Εργασίας, τον Κωστή Χατζηδάκη.

