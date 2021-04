Κοινωνία

Επίθεση με καυστικό υγρό στην Κυψέλη: αναζητείται ο δράστης - ξεκινούν οι καταθέσεις

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών. Ποια η κατάσταση της 25χρονης γυναίκας, που βρίσκεται στον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Να συνθέσουν το παζλ της επίθεσης με καυστικό υγρό στην 25χρονη, μέσα από καταθέσεις που παίρνουν, προσπαθούν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Η γυναίκα, που είναι έγκυος στον 4ο μήνα και φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο ευτυχώς όχι σοβαρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες από τον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με όσα έχει πει στους αστυνομικούς, δεν αναγνώρισε το δράστη κι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια.

Το περιστατικό που ξύπνησε μνήμες από την επίθεση στην Ιωάννα, πριν από ένα χρόνο, έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία που αναζητά τον άγνωστο άντρα.

Εξετάζεται αν πρόκειται για τυχαία επίθεση κάποιου μανιακού, αν είναι πράξη αντεκδίκησης ή ερωτική αντιζηλία. Ξεκαθαρίζεται πάντως πως δεν είναι βιτριόλι το υγρό, το οποίο της προκάλεσε εγκαύματα.

Στο πλευρό της 25χρονης βρίσκεται και ψυχολόγος για υποστήριξη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα χρειαστεί επεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της που θα επουλωθούν με αγωγή.

Άντρες της ασφάλειας ξεκινούν γύρο καταθέσεων από κοντινά της πρόσωπα ώστε να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

