Δολοφονία Καραϊβάζ: το νέο βίντεο, οι συνεργοί και η διαφυγή μετά το έγκλημα

Εξονυχιστικές έρευνες προς κάθε κατεύθυνση. Νέα στοιχεία από βίντεο μετά τη δολοφονία. Οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και ο τρόπος που διέφυγαν οι δράστες.

"Επαγγελματίες" δολοφόνοι που ζουν στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι ήταν οι εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ. Οι έρευνες των Αρχών είναι εξονυχιστικές και προς κάθε κατεύθυνση, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αναζητούν τη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν οι δυο δράστες.

Την ίδια ώρα αναμένουν τα αποτελέσματα των ελέγχων στο κινητό και τον υπολογιστή του δημοσιογράφου, τα οποία βρίσκονται στα εργαστήρια του Ανθρωποκτονιών. Σημαντικά στοιχεία για την έρευνα ευελπιστούν να έχουν και από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι δράστες, οι οποίοι είναι πλέον δεδομένο ότι είχαν συνεργούς που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του Γιώργου Καραϊβάζ και άλλους που φρόντισαν για τη διαφυγή των εκτελεστών, είχαν προσπαθήσει και στο παρελθόν να σκοτώσουν τον δημοσιογράφο. Σύμφωνα με νέο βίντεο, που έχουν στην κατοχή τους οι Αρχές, μετά τη δολοφονία, είναι πιθανόν οι δράστες να χωρίστηκαν κατά τη διαφυγή τους.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων στα γραφεία του Ανθρωποκτονιών, ενώ “φως” στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η κατάθεση της συζύγου του, η οποία αναμένεται άμεσα. "Ουδέποτε μου είπε ο Γιώργος ότι δέχεται απειλές. Δεν τον είδα να αλλάζει κάτι στην καθημερινότητα του το τελευταίο διάστημα, δεν πιστεύω να φοβόταν γιατί ποτέ δεν μου είχε πει κάτι", φέρεται να είπε η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ.

Τις επόμενες ώρες θα περάσουν από το μικροσκόπιο ακόμη και τα κείμενα που είχε γράψει ο Γιώργος Καραϊβάζ. Αυτά ίσως τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα πληροφορίες και στοιχεία που συγκεντρώνουν.

"Ηταν πανέξυπνος δε μπορεί να μην έχει αφήσει αποθηκευμένα κάποια πράγματα κάτι κάπου έχει αφησει. Αν δεν του έκλειναν το στόμα θα έτριζαν πολλές καρέκλες του λευκού κολλάρου", δήλωσε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο Ταξίαρχος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Θανάσης Κατερινόπουλος.

Η Αστυνομία αναζητά πληροφορίες ακόμη και μέσα από τις φυλακές. Αυτό που εξετάζεται είναι τι λέγανε πριν τη δολοφονία όσοι έχουν κατηγορηθεί για το οργανωμένο έγκλημα αλλά και πως αντέδρασαν μετρά την είδηση της εκτέλεσης του Γιώργου Καραϊβάζ.

