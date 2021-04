Κόσμος

Κομισιόν για εμβόλια Pfizer: επίσπευση παράδοσης εκατομμυρίων δόσεων

Τι προβλέπεται στην συμφωνία της εταιρείας με την ΕΕ, σύμφωνα με όσα είπε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για αύξηση του ρυθμού παραδόσεων εμβολίων.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ότι οι Pfizer/Biontech θα αυξήσουν κατά 25% τις παραδόσεις τους το 2ο τρίμηνο στην ΕΕ. Συγκεκριμένα στην ΕΕ θα παραδοθούν συνολικά 250 εκατ. δόσεις εμβολίου της Pfizer/Biontech το 2ο τρίμηνο.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα υπογράψει τρίτο συμβόλαιο με τις Pfizer/Biontech, απ’όπου αναμένει 1,8 δις δόσεις του εμβολίου τους κατά του κορονοϊού, το 2022 και το 2023, το οποίο θα περιλαμβάνει και συμφωνία για επικαιροποιημένα εμβόλια σε νέες παραλλαγές του ιού. Συνολικά η ΕΕ έχει παραγγείλει 2,4 δις δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι συνολικά η ΕΕ έχει λάβει 126 εκατ. δόσεις, 100 εκατομμύρια ευρωπαίοι έχουν εμβολιαστεί .

«Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το εμβόλιο της Johnson&Johnson», ανέφερε, τέλος η Ούρσουλα φον τνερ Λάιεν, προειδοποιώντας ότι πολλοίπαράγοντες μπορεί να εκτροχιάσουν το πρόγραμμα εμβολιασμού στην ΕΕ, αλλά η Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των εμβολίων κατά του covid19.

