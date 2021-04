Πολιτική

ΑΕΙ: Ο Συρίγος, η "επαναστατική γυμναστική" και οι αντιδράσεις

Για «επαναστατική γυμναστική» έκανε λόγο ο υφυπουργός Παιδείας, αναφερόμενος στις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Άγγελο Συρίγο.

Στη λειτουργία των Πανεπιστημίων, στις καταλήψεις καθώς και με το τι θα γίνει με τους φοιτητές που πρέπει να κάνουν την πρακτική τους αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Άγγελος Συρίγος.

Ο υφυπουργός μιλώντας στο Mega και αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι «ξεκίνησε από το Μετσόβιο και συνεχίστηκε στο Αριστοτέλειο, μετά στο πανεπιστήμιο της Πάτρας, όπως και στο πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μια μικρή ομάδα ατόμων, κάποιοι μπορεί να μην ήταν φοιτητές, απέκλεισαν την πρόσβαση στα ιδρύματα. Είχαμε και καταλήψεις, στο Μετσόβιο πρέπει να έχουν γίνει κάποιες ζημιές. Αυτό γίνεται για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια. Είναι επαναστατική γυμναστική αυτή, για να κρατιόμαστε σε εγρήγορση».

«Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι αστυνομικοί θα μπουν μέσα από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021. Θα προσληφθούν, θα εκπαιδευτούν και μετά θα μπουν», πρόσθεσε στο ίδιο θέμα.

Μιλώντας για το θέμα των ασκήσεων των φοιτητών, ο υφυπουργός Παιδείας είπε ότι «σε κάποιες περιπτώσεις σχολών υγείας προχωράει ο εμβολιασμός στους φοιτητές. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να πάρουμε πράσινο φως για να προχωρήσουν και άλλες ειδικότητες με κλινικές ασκήσεις, και να μπορέσουν να αρχίσουν και οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα χρειαστούμε γύρω στις 50.000 εμβόλια για να καλύψουμε αυτούς τους φοιτητές και τους καθηγητές τους. Δε γνωρίζω ποιο εμβόλιο θα κάνουν. Για τα παιδιά που θα κάνουν κλινικές ασκήσεις και θα έρχονται σε επαφή με ασθενείς έχουν εξασφαλιστεί τα εμβόλια. Για τους υπόλοιπους φοιτητές που κάνουν πρακτική έχουμε ζητήσει self test».

«Με όσους δεν έχουν ορκιστεί, η ορκωμοσία τυπικά δεν έχει γίνει, αλλά θεωρούνται πτυχιούχοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται η γνωστή τελετή, αλλά θεωρούνται πτυχιούχοι, γίνεται διαδικτυακά», εξήγησε ο κ. Συρίγος.

«Υπάρχει πρόβλημα με τους φαρμακοποιούς, με αυτούς που θέλουν να κάνουν άσκηση σε λύκεια, σοβαρό πρόβλημα έχουν οι φοιτητές φυσικής αγωγής. Περιμένουμε τη γνωμοδότηση της επιτροπής. Παράταση για περιπτώσεις που μπορεί να χαθεί το εξάμηνο λόγω έλλειψης χρόνου τις εργαστηριακές ασκήσεις, ναι θα υπάρξει, για όσο χρειαστεί», συνέχισε για το θέμα των ασκήσεων.

«Οι κατατακτήριες δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. Θα πρέπει να περιμένουμε μετά το Πάσχα να δούμε τι θα γίνει. Δεν ματαιώνονται, έτσι όπως φαίνεται προβλέπω ότι θα έχουμε δύο φορές κατατακτήριες φέτος, αλλά περιμένουμε ακόμα τα επιδημιολογικά δεδομένα», είπε ακόμα ο κ. Συρίγος αναφορικά με τις κατατακτήριες.

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην Τουρκία αύριο, ο κ. Συρίγος σημείωσε «Μέχρι το 1999 είχε 50 χρόνια να επισκεφθεί υπουργός Εξωτερικών την Ελλάδα ή την Τουρκία, αντίστοιχα. Από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν συχνές συναντήσεις. Από πέρυσι το καλοκαίρι και μετά τα πράγματα έφτασαν σε ακραίο σημείο. Θεωρούμε πολύ θετικό ότι υπάρχει μια συνάντηση και θα συζητήσουμε όπως πρέπει να συζητούν δύο κράτη. Δε θεωρούμε ότι θα υπάρξει επίλυση των προβλημάτων, αλλά είναι θετικό ότι επιλέγουμε το διάλογο και όχι να στείλουμε πλοία στη Μεσόγειο».

«Είχε υπάρξει μεγάλη επίθεση από την μεριά της Τουρκίας. Είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα. Ας μην περιμένουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά είναι καλό να συζητάμε απευθείας με τους Τούρκους, χωρίς ενδιάμεσους», πρόσθεσε στο ίδιο θέμα.

ΣΥΡΙΖΑ: Η οπισθοδρομική γυμναστική του υφυπουργού Παιδείας

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στον κ. Συρίγο ότι αναμασά και παπαγαλίζει τη συντηρητική ρητορική ενάντια σε κάθε διαδήλωση και κινητοποίηση των νέων και των εργαζομένων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ποτέ η Δεξιά δεν μπόρεσε να κατανοήσει "τι θέλει ο κόσμος και βγαίνει στους δρόμους"»

Επίθεση στον υφυπουργό Παιδείας Άγγελο Συρίγο εξαπολύει η ΕΠΕΚΕ ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας τον ως «προκλητικό, αποκομμένο από τον εκπαιδευτικό χώρο και αποξενωμένο από τους φοιτητές»

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Για μια ακόμη φορά, ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, προκλητικός, αποκομμένος από τον εκπαιδευτικό χώρο που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί και αποξενωμένος από τους φοιτητές, χαρακτηρίζει «επαναστατική γυμναστική» τις κινητοποιήσεις ενάντια στην ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας και υπέρ της υγειονομικά ασφαλούς επαναλειτουργίας των ΑΕΙ, τα οποία παραμένουν κλειστά εδώ και ένα χρόνο.

Δεν προκαλεί εντύπωση? ο υφυπουργός αναμασά και παπαγαλίζει τη συντηρητική ρητορική -από τη δεκαετία του 1980- ενάντια σε κάθε διαδήλωση και κινητοποίηση των νέων και των εργαζομένων. Ποτέ εξάλλου η Δεξιά δεν μπόρεσε να κατανοήσει «τι θέλει ο κόσμος και βγαίνει στους δρόμους», σε αυτή τη δίκαιη, αγγελικά πλασμένη κοινωνία (μόνη εξαίρεση αποτελούν οι διαδηλώσεις για το ονοματολογικό της Βόρειας Μακεδονίας).

Στο μεταξύ, η προαναγγελθείσα -από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη- τοποθέτηση αστυνομικών δυνάμεων στα πανεπιστήμια «το δεύτερο 15μερο του Απριλίου» (πχ: συνέντευξη στις 8 Μαρτίου) αναβάλλεται για το Σεπτέμβριο, λόγω των αντιδράσεων που έχει ξεσηκώσει αλλά και ως κίνηση τακτικής της κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να κατεβάσει τους τόνους στη αδιέξοδη σύγκρουσή της με τη νεολαία.».

