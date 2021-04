Κόσμος

Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Πρώτο “πράσινο φως” από το Συμβούλιο της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

To Συμβούλιο της ΕΕ που συνεδρίασε σήμερα σε επίπεδο πρέσβεων της ΕΕ, άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να τεθεί σε λειτουργία το «Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό» πριν το καλοκαίρι.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει τη θέση του στην Ολομέλεια στις 26-29 Απριλίου, ούτως ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο οι διαπραγατεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του ΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το «Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό» έχει στόχο να διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις στην ΕΕ, με ασφάλεια, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Θα πιστοποιείται αν ένα άτομο που θέλει να ταξιδέψει, είτε έχει κάνει το εμβόλιο κατά του covid19, είτε έχει αρνητικό τεστ, είτε έχει αναρρώσει από κορονοϊό και έχει αντισώματα. Το πιστοποιητικό θα είναι κοινό σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί και στη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης και αρμόδιος για θέματα ελεύθερης κυκλοφορίας, Ντιντιέ Ρέιντερς, δήλωσε χθες στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι αν η επικύρωση του πιστοποιητικού γίνει στην Ολομέλεια του ΕΚ στις αρχές Ιουνίου, το πιστοποιητικό θα τεθεί σε λειτουργία περί τα τέλη Ιουνίου. Επέμεινε, επίσης, ότι «το πιστοποιητικό δεν είναι διαβατήριο» , ούτε προϋπόθεση για ελεύθερη μετακίνηση στην ΕΕ.

Ειδήσεις σήμερα

Κομισιόν για εμβόλια Pfizer: επίσπευση παράδοσης εκατομμυρίων δόσεων

Δολοφονία Καραϊβάζ: το νέο βίντεο, οι συνεργοί και η διαφυγή μετά το έγκλημα

Η Μαριάντα Πιερίδη στο “Πρωινό” για την Ελένη Μενεγάκη και την γιόγκα (βίντεο)