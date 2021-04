Κοινωνία

Μαθήτρια μήνυσε δάσκαλο για σεξουαλική κακοποίηση

Το κορίτσι κατήγγειλε τον Διευθυντή Δημοτικού σχολείου, περιγράφοντας στις Αρχές τον εφιάλτη που έζησε.

Σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της από Διευθυντή Δημοτικού σχολείου, πριν 14 χρόνια, στην Πιερία, κατήγγειλε μια 28χρονη κοπέλα.

Η ίδια κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 60χρονου σήμερα δασκάλου, συγγενή της εξ αγχιστείας. Από τις διωκτικές αρχές εκδόθηκε ένταλμα έρευνας και οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του 60χρονου διευθυντής δημοτικού σχολείου υλικό παιδικής πορνογραφίας όπου απεικονίζεται και η καταγγέλλουσα.

Ακολούθησε η σύλληψη του εκπαιδευτικού, στον οποίο ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα και να μην πλησιάζει την καταγγέλλουσα.

