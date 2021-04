Κοινωνία

Δεύτερο self test για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι προσέλθουν, αύριο, στα Λύκεια

Το δεύτερο δωρεάν αυτοδιαγνωστικό τεστ οφείλουν να παραλάβουν όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από τα φαρμακεία, να το διενεργήσουν απόψε ή αύριο νωρίς το πρωί και να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, προκειμένου να προσέλθουν στα Λύκεια την Πέμπτη 15/4.

Υπενθυμίζεται ότι τo self-test είναι υποχρεωτικό στα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Λυκειακές Τάξεις των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις για:

τους μαθητές/-τριες

τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

τα μέλη του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού.

Στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων που είναι επίσης ανοιχτές, το self-test είναι υποχρεωτικό για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Για τους μαθητές/-τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το self-test συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατό με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/-τριας.

Τα φαρμακεία διαθέτουν δύο δωρεάν τεστ σε κάθε δικαιούχο: ένα για την Πέμπτη 15/4 και ένα για τη Δευτέρα 19/4. Την επόμενη εβδομάδα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και προσωπικό των Λυκείων θα παραλάβουν και το τέταρτο τεστ για την Πέμπτη, 22/4. Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα φαρμακεία όλοι οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό με τον ΑΜΚΑ τους και μέσο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κτλ).

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ή συναντά δυσκολία με τον ΑΜΚΑ, παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε δομή που εμφανίζεται στη λίστα: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf

Ειδήσεις σήμερα

Κεραμέως για Δημοτικά και Γυμνάσια: Μετά το Πάσχα βλέπουμε...

Μαθήτρια μήνυσε δάσκαλο για σεξουαλική κακοποίηση

“Η Φάρμα”: καυγάς για μια ντομάτα και ένα… “σ΄ αγαπάω” (αποκλειστικό βίντεο)