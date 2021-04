Υγεία - Περιβάλλον

Self Test: προσωρινός ΑΜΚΑ για τη διάθεσή τους - η διαδικασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την τροπολογία καθορίζεται και η διαδικασία για να οριστεί ραντεβού εμβολιασμού σε όσους απέκτησαν προσωρινό ΑΜΚΑ και δεν έλαβαν ενημέρωση για τον προγραμματισμό του.

Λύση σε όσους δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ για να παραλάβουν τα self test που δικαιούνται δίνει τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τροπολογία προβλέπει τη χορήγηση προσωρινού ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ σε πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή Αστυνομική Ταυτότητα, προκειμένου όχι μόνο να μπορούν να προμηθευτούν τα self test, αλλά και να καταχωρήσουν το αποτέλεσμα και να εκδώσουν τη δήλωση του αποτελέσματος.

Παράλληλα, η εν λόγω τροπολογία καθορίζει και τη διαδικασία για κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού σε όσους δεν έλαβαν ενημέρωση για τον προγραμματισμό του λόγω προβλήματος με τον ΑΜΚΑ.

Η τροπολογία προβλέπει ότι για να πάρει κάποιος προσωρινό ΑΜΚΑ για self test χρειάζονται τα ακολουθα έγγραφα:

ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς

ληξιαρχική πράξη γέννησης

διαβατήριο

προσωρινό ή οριστικό τίτλο διαμονής

άλλο έγγραφο ταυτοποίησης

Ειδήσεις σήμερα:

Κομισιόν για εμβόλια Pfizer: επίσπευση παράδοσης εκατομμυρίων δόσεων

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: στόχος ένα ασφαλές Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι

Folli Follie - Σταύρος Αραχωβίτης: άρση ασυλίας του βουλευτή