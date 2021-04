Υγεία - Περιβάλλον

Self Test - Κοντοζαμάνης: Για ποιους εργαζόμενους του Δημοσίου είναι υποχρεωτικά

Ποιοι εργαζόμενοι από Δευτέρα θα πρέπει να έχουν Βεβαίωση του αποτελέσματος του τεστ από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Τον σχεδιασμό που αφορά στην προτεραιοποίηση πληθυσμιακών ομάδων που μετά τους μαθητές θα κάνουν το self-test, ανέπτυξε το απόγευμα της Τρίτης, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτών για τον κορονοϊό.

Ανέφερε ότι ο εφοδιασμός των φαρμακείων εξελίσσεται ομαλά, από τα 10.155 φαρμακεία και μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί, 832.831 self tests.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για συμπληρωματική δράση που από Δευτέρα 19 Απριλίου μπαίνει σε δεύτερη φάση.

Οι κατηγορίες του δημόσιου τομέα που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός είναι: υπάλληλοι ΚΕΠ, ΟΤΑ , Εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι και σε υπηρεσίες καθαριότητας.

Από Δευτέρα αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν Βεβαίωση του αποτελέσματος του τεστ από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

