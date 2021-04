Οικονομία

Χατζηδάκης: Υποχρεωτικά τα self test στον ιδιωτικό τομέα

Σε ποιους επαγγελματικους τομείς επεκτείνονται τα self tests. Πότε και πώς θα γίνονται

Tην επέκταση του μέτρου των self test σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, στη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό.

Τα self test επεκτείνονται στους εξής τομείς:

Λιανεμπόριο, σούπερ μάρκετ και καταστήματα πώλησης ποτών και τροφίμων

Εστίαση

Μεταφορές χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές

Υπηρεσίες καθαρισμού

Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών

Τα self tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων στους παραπάνω χώρους εργασίας και θα πρέπει να γίνονται μια φορά την εβδομάδα. Θα παραλαμβάνονται από την προσεχή Δευτέρα 19 Απριλίου από τα φαρμακεία και δωρεάν, με τον ΑΜΚΑ.

Το υπουργείο θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τους ΑΜΚΑ των εργαζομένων όσων απασχολούνται στους παραπάνω κλάδους, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Κάθε εβδομάδα το υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία, για τυχόν μεταβολές.

Η διαδικασία

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στους παραπάνω τομείς:

Θα μπαίνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr

Θα πηγαίνουν στην κατηγορία που αφορά τους εργαζόμενους

Θα μεταφέρονται αυτόμτα στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr

Θα πατούν στη «Δήλωση αποτελεσμάτων για ΕΡΓΑΝΗ»

Σε περίπτωση που βγει θετικό το self-test του εργαζομένου, τότε πρέπει να ξανακάνει τεστ κοροναϊού είτε σε δωρεάν δημόσια δομή, είτε με δικά του έξοδα σε ιδιωτική δομή.

Αν βγει πάλι θετικό το δεύτερο τεστ, τότε θα λαμβάνει μια βεβαίωση για να μπορεί να εξαιρεθεί από την εργασία του και να μπει σε καραντίνα.

Οι δηλώσεις αποτελεσμάτων self test θα είναι ανοιχτές από τις 19 έως τις 25 Απριλίου.

Πρόστιμα για όσους… δεν συμμορφωθούν

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν δεν έχει κάνει self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στη δουλειά χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την εργασία και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής έως ότου συμμορφωθεί ο εργαζόμενος.

Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο που δεν έχει δηλώσει self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ.

