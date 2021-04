Υγεία - Περιβάλλον

Rapid Test -ΕΟΔΥ: Πού βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά

Τι έδειξαν οι δειγματοληψίες της Τρίτης. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Την Τρίτη 13 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 115 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 58 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.308 rapid test και ανευρέθηκαν 334 θετικά (2,05%).

1. ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Διονύσου

226 rapid test με 4 θετικά (1,77%), αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

2. ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου

454 rapid test με 15 θετικά (3,30%), αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

3. ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας

438 rapid test με 9 θετικά (2,05%), αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

4. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου

308 rapid test με 17 θετικά (5,52%), αφορούν σε 7 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

5. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου

304 rapid test με 10 θετικά (3,29%), αφορούν σε 5 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

6. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι

508 rapid test με 13 θετικά (2,56%), αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

7. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

588 rapid test με 17 θετικά (2,89%), αφορούν σε 7 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

8. ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αλίμου

497 rapid test με 17 θετικά (3,42%), αφορούν σε 8 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη

9. ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου

641 rapid test με 14 θετικά (2,18%), αφορούν σε 7 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

10. ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά

595 rapid test με 18 θετικά (3,03%), αφορούν σε 8 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

11. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων

275 rapid test με 18 θετικά (6,55%), αφορούν σε 10 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη

12. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά

208 rapid test με 11 θετικά (5,29%), αφορούν σε 5 άνδρες 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

13. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θερμαϊκού

82 rapid test με 3 θετικά (3,66%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

14. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

170 rapid test με 4 θετικά (2,35%), αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

15. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς

283 rapid test με 11 θετικά (3,89%), αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

16. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Νότια Πύλη ΔΕΘ

361 rapid test με 15 θετικά (4,16%), αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

17. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

49 rapid test με 1 θετικό (2,04%), αφορά σε γυναίκα 40 ετών

18. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: ΚΑΠΗ Μεσολογγίου

82 rapid test με 2 θετικά (2,44%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 66 έτη

19. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου

34 αρνητικά rapid test

20. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αγρινίου

106 αρνητικά rapid test

21. ΠΕ Άνδρου: Κ.Υ. Άνδρου

7 αρνητικά rapid test

22. ΠΕ Αργολίδας: Λυγουριό

68 αρνητικά rapid test

23. ΠΕ Αργολίδας: Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο

124 rapid test με 1 θετικό (0,81%), αφορά σε άνδρα 73 ετών

24. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

369 rapid test με 1 θετικό (0,27%), αφορά σε γυναίκα 18 ετών

25. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Μεγαλόπολης

188 αρνητικά rapid test

26. ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας

167 rapid test με 1 θετικό (0,60%), αφορά σε γυναίκα 38 ετών

27. ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης

82 αρνητικά rapid test

28. ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

275 rapid test με 1 θετικό (0,36%), αφορά σε άνδρα 19 ετών

29. ΠΕ Αχαΐας: Άκταιο- Αγία Βαρβάρα

121 αρνητικά rapid test

30. ΠΕ Βοιωτίας: Άγιος Γεώργιος

67 rapid test με 1 θετικό (1,49%), αφορά σε αφορά σε γυναίκα 47 ετών

31. ΠΕ Βοιωτίας: Δαυλειά

45 rapid test με 2 θετικά (4,44%), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία 17 έτη

32. ΠΕ Γρεβενών: Βατόλακος

30 rapid test με 1 θετικό (3,33%), αφορά σε γυναίκα 75 ετών

33. ΠΕ Γρεβενών: Μυρσίνα

16 αρνητικά rapid test

34. ΠΕ Γρεβενών: Γρεβενά

18 rapid test με 3 θετικά (16,67%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη

35. ΠΕ Δράμας: Μικρόκαμπος

13 αρνητικά rapid test

36. ΠΕ Δράμας: Μεγαλόκαμπος

31 rapid test με 1 θετικό (3,23%), αφορά σε γυναίκα 82 ετών

37. ΠΕ Δράμας: Σιταγροί

47 rapid test με 4 θετικά (8,51%), αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη

38. ΠΕ Έβρου: Ορεστιάδα

42 rapid test με 1 θετικό (2,38%), αφορά σε γυναίκα 29 ετών

39. ΠΕ Έβρου: Μικρή Δοξιπαρά

25 αρνητικά rapid test

40. ΠΕ Έβρου: Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκης

1 αρνητικό rapid test

41. ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

147 rapid test με 3 θετικά (2,04%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη

42. ΠΕ Έβρου: Νομαρχία Αλεξανδρούπολης

28 αρνητικά rapid test

43. ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη

33 αρνητικά rapid test

44. ΠΕ Εύβοιας: Πλατεία Δημαρχείου Βασιλικού

130 rapid test με 1 θετικό (0,77%), αφορά σε άνδρα 47 ετών

45. ΠΕ Ευρυτανίας: ΟΑΕΔ Καρπενησίου

21 rapid test με 1 θετικό (4,76%), αφορά σε γυναίκα 38 ετών

46. ΠΕ Ζακύνθου: Λιμάνι

9 rapid test με 2 θετικά (22,22%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60 έτη

47. ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Αγίου Μάρκου

142 rapid test με 5 θετικά (3,52%), αφορούν σε 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη

48. ΠΕ Ζακύνθου: ΙΚΑ

4 αρνητικά rapid test

49. ΠΕ Ηλείας: Κεντρική Πλατεία Πύργου

165 rapid test με 4 θετικά (2,42%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη

50. ΠΕ Ηλείας: Κοινότητα Λατζοϊ

66 αρνητικά rapid test

51. ΠΕ Ηλείας: Πλατεία Ζαχάρως

115 αρνητικά rapid test

52. ΠΕ Ηλείας: Ανδρίτσαινα

54 rapid test με 1 θετικό (1,85%), αφορά σε άνδρα 65 ετών

53. ΠΕ Ημαθίας: Φυτεία

71 rapid test με 1 θετικό (1,41%), αφορά σε γυναίκα 43 ετών

54. ΠΕ Ηρακλείου: Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

345 rapid test με 7 θετικά (2,03%), αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

55. ΠΕ Ηρακλείου: Ζάρος

209 rapid test με 3 θετικά (1,44%), αφορούν σε 2 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 65 έτη

56. ΠΕ Θάσου: Ποτός

76 rapid test με 1 θετικό (1,32%), αφορά σε γυναίκα 35 ετών

57. ΠΕ Θεσπρωτίας: Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

16 αρνητικά rapid test

58. ΠΕ Ικαρίας: Εύδηλος

27 αρνητικά rapid test

59. ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

306 rapid test με 2 θετικά (0,65%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 29 έτη

60. ΠΕ Ιωαννίνων: Μέτσοβο

50 αρνητικά rapid test

61. ΠΕ Ιωαννίνων: Ελεύθερο

30 rapid test με 3 θετικά (10,00%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

62. ΠΕ Ιωαννίνων: Πάδες

5 αρνητικά rapid test

63. ΠΕ Ιωαννίνων: Άρματα

10 αρνητικά rapid test

64. ΠΕ Καβάλας: Δημαρχείο Καβάλας

90 rapid test με 3 θετικά (3,33%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη

65. ΠΕ Καλύμνου: Καμάρα, Λέρος

50 αρνητικά rapid test

66. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Μορφοβουνίου

65 αρνητικά rapid test

67. ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

266 rapid test με 3 θετικά (1,13%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 56 έτη

68. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Πεζούλας

12 αρνητικά rapid test

69. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Θραψιμίου

41 αρνητικά rapid test

70. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Κοσκινά

63 rapid test με 1 θετικό (1,59%), αφορά σε άνδρα 59 ετών

71. ΠΕ Καρπάθου: Αγία Μαρίνα Κάσου

66 αρνητικά rapid test

72. ΠΕ Καρπάθου: Αρβανιτοχώρι Κάσου

39 αρνητικά rapid test

73. ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

126 rapid test με 5 θετικά (3,97%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη

74. ΠΕ Καστοριάς: Διποταμιά

39 αρνητικά rapid test

75. ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία

102 rapid test με 2 θετικά (1,96%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη

76. ΠΕ Κεφαλληνίας: Αργοστόλι

139 αρνητικά rapid test

77. ΠΕ Κοζάνης: Πλατεία Νίκης

182 rapid test με 2 θετικά (1,10%), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη

78. ΠΕ Κορίνθου: Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

78 rapid test με 2 θετικά (2,56%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

79. ΠΕ Κορίνθου: Λουτρά Ωραίας Ελένης

62 rapid test με 3 θετικά (4,84%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 70 έτη

80. ΠΕ Κορίνθου: Άγιοι Θεόδωροι

137 rapid test με 1 θετικό (0,73%), αφορά σε γυναίκα 68 ετών

81. ΠΕ Λακωνίας: Σπάρτη

81 rapid test με 1 θετικό (1,23%), αφορά σε άνδρα 48 ετών

82. ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας

390 rapid test με 4 θετικά (1,03%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη

83. ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης

300 rapid test με 5 θετικά (1,67%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

84. ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα

109 αρνητικά rapid test

85. ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι

26 αρνητικά rapid test

86. ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι

15 αρνητικά rapid test

87. ΠΕ Λάρισας: Αμούρι

16 αρνητικά rapid test

88. ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι

59 rapid test με 1 θετικό (1,69%), αφορά σε γυναίκα 46 ετών

89. ΠΕ Λάρισας: Πραιτώρι

25 αρνητικά rapid test

90. ΠΕ Λάρισας: Ευαγγελισμός

54 rapid test με 3 θετικά (5,56%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

91. ΠΕ Λασιθίου: Κοινότητα Σισίου

85 αρνητικά rapid test

92. ΠΕ Λέσβου: Πολιτιστικό Κέντρο Αγιάσου

27 αρνητικά rapid test

93. ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

25 αρνητικά rapid test

94. ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Τσουκαλάδων

18 αρνητικά rapid test

95. ΠΕ Λήμνου: Κοινότητα Καμινιών

13 αρνητικά rapid test

96. ΠΕ Λήμνου: Πορτιάνος

5 αρνητικά rapid test

97. ΠΕ Μαγνησίας: Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου

300 rapid test με 9 θετικά (3,00%), αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

98. ΠΕ Μαγνησίας: Α’ ΒΙΠΕ Βόλου

413 rapid test με 4 θετικά (0,97%), αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 59 έτη

99. ΠΕ Μαγνησίας: Λεχώνια

100 rapid test με 1 θετικό (1,00%), αφορά σε γυναίκα 63 ετών

100. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

305 αρνητικά rapid test

101. ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

188 αρνητικά rapid test

102. ΠΕ Ξάνθης: Στάδιο Φίλιππος Αμοιρίδης

57 rapid test με 4 θετικά (7,02%), αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη

103. ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας

66 αρνητικά rapid test

104. ΠΕ Πέλλας: Δημαρχείο Γιαννιτσών

78 rapid test με 11 θετικά (14,10%), αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη

105. ΠΕ Πέλλας: Αριδαία

71 αρνητικά rapid test

106. ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο

78 rapid test με 1 θετικό (1,28%), αφορά σε γυναίκα 56 ετών

107. ΠΕ Πιερίας: Λεπτοκαριά

57 αρνητικά rapid test

108. ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

104 αρνητικά rapid test

109. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

66 rapid test με 2 θετικά (3,03%), αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

110. ΠΕ Ροδόπης: Ίμερος

60 αρνητικά rapid test

111. ΠΕ Σερρών: Βυρώνεια

89 αρνητικά rapid test

112. ΠΕ Σερρών: Αμπέλη

33 rapid test με 3 θετικά (9,09%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 84 έτη

113. ΠΕ Σερρών: Πρόβατα

87 rapid test με 1 θετικό (1,15%), αφορά σε γυναίκα 50 ετών

114. ΠΕ Σύρου: Αθλητικό Κέντρο Δημήτριος Βικέλας

20 αρνητικά rapid test

115. ΠΕ Τρικάλων: Δημαρχείο Τρικάλων

218 rapid test με 2 θετικά (0,92%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη

116. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Παλαιοπύργου

31 αρνητικά rapid test

117. ΠΕ Τρικάλων: Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί

124 rapid test με 4 θετικά (3,23%), αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη

118. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Φήκης

44 αρνητικά rapid test

119. ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

382 rapid test με 1 θετικό (0,26%), αφορά σε άνδρα 62 ετών

120. ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ομβριακής Δομοκού

70 αρνητικά rapid test

121. ΠΕ Φθιώτιδας: Δομοκός

53 αρνητικά rapid test

122. ΠΕ Φλώρινας: Λιμνοχώρι

37 αρνητικά rapid test

123. ΠΕ Φλώρινας: Κοινότητα Παπαγιάννη

26 αρνητικά rapid test

124. ΠΕ Φωκίδας: Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

39 rapid test με 2 θετικά (5,13%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 66 έτη

125. ΠΕ Χαλκιδικής: Νέα Μουδανιά

89 rapid test με 3 θετικά (3,37%), αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη

126. ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου

214 αρνητικά rapid test