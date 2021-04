Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Νέο βίντεο με τους δράστες της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, φέρνει στην δημοσιότητα ο ΑΝΤ1.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1 στο οποίο φαίνονται ακόμη πιο ευδιάκριτα οι δολοφόνοι που εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ, έξω από το σπίτι του.

Το βίντεο αποτυπώνει σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 το πρώτο λεπτό της διαφυγής των δραστών, αφού έχουν πυροβολήσει τον δημοσιογράφο.

Η τοποθεσία της κάμερας ασφαλείας που κατέγραψε τους δράστες βρίσκεται μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο της εκτέλεσης και περίπου 750 μέτρα πριν οι δράστες καταφέρουν να διαφύγουν προς την παραλιακή – δίνοντας νέα στοιχεία στους αστυνομικούς για την διαδρομή που ακολούθησαν.

Όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο ο δεύτερος εκτελεστής ο συνοδηγός κρατάει στα πόδια του το όπλο ενώ και οι δύο εκτελεστές φοράνε γάντια. Μία ακόμη λεπτομέρεια που τράβηξε την προσοχή των αρχών είναι ότι το μηχανάκι έχει πινακίδα ενώ με μεγάλη ανάλυση ένα έμπειρο μάτι μπορεί να διακρίνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του οδηγού μέσα από την αντανάκλαση του προσώπου του στο προστατευτικό του κράνους.

Το δρομολόγιο διαφυγής των εκτελεστών του Γιώργου Καραϊβάζ αναζητούν οι Αρχές

Το συμβόλαιο θανάτου των εκτελεστών του Γιώργου Καραϊβάζ έχει προκαλέσει πλέον ένα συμβόλαιο τιμής για τους άνδρες της ασφαλειας που ψαχνουν μανιωδως τους δραστες. Ένα προς ένα περνανε απο το μικροσκοπιο τα βίντεο απο κάμερες ασφαλείας προς αναζήτηση των πιθανων διαδρομων διαφυγης που μπορει να ακολουθησαν οι δράστες.

Πάνω από 100 βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχουν στα χέρια τους οι Αρχές

Μέσα σε λίγα 24ωρα κατάφεραν οι Αρχές να έχουν στα χέρια τους περισσότερα από 100 βίντεο, τόσο από τα σημεία από όπου πέρασαν οι δράστες όσο και από την διαδρομή του δημοσιογράφου από τα τηλεοπτικά στούντιο στο Πικέρι προς το σπίτι του.

Όλα αυτά εξετάζονται καρέ-καρέ, ώστε να εντοπίσουν τους δύο εκτελεστές με το μηχανάκι που χάθηκε από προσώπου γης.

Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι δράστες κατευθύνθηκαν από Καρυάτιδως, Μεγίστης και Παραλιακή. Οι εκτελεστές με το μαύρο μπέβερλυ αμέσως μετά την στυγνή δολοφονία σαν να μην τρέχει τίποτα έφυγαν όλο ευθεία στην οδό Άννινου, περνώντας μπροστά από το σπίτι του δημοσιογράφου και στην συνέχεια έστριψαν αριστερά στην οδό Γρανικου, πέρασαν στην οδό Καρυάτιδων που είναι πιο μεγάλος δρόμος, αριστερά της Μεγίστης και όλο ευθεία βγήκαν στην Παραλιακή, όπου και σκόπευαν να χαθούν στην κίνηση στρίβοντας για Παλαιό Φάληρο.

Αυτή η κάμερα βρίσκεται στην οδό Μεγίστης και Ποσειδώνος περίπου 2 χλμ. μακρια από τη σημείο της δολοφονίας, όπου οι άνδρες της Ασφάλειας ψάχνουν για νέο υλικό.

Ελέγχουν πληροφορίες που σχετίζονται με την επίμαχη μοτοσικλέτα

Δεκάδες καταθέσεις αναμένεται να συγκεντρώσουν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, που ήδη έχουν λάβει 17, ενώ έχουν ελέγξει περισσότερες από 30 πληφορορίες για αυτού το τύπου τα μηχανάκια.

"Είδα ένα που μου μοιάζει, το είδα εκείνη τη μέρα κά από το σπίτι μου στην οδο...", αναφέρεται σε μία από τις τελευταίες μαρτυρίες.

Είχαν και άλλο όπλο μαζί τους οι εκτελεστές

Ο αριθμός των κλεμμένων μπέβερλυ που εξετάζονται είναι διψήφιος. Μάλιστα σύμφωνα με την προσομοίωση που έχουν κάνει στο Εγκληματολογικό της Αστυνομίας οι δράστες εκτιμάται ότι έχουν ύψος 1,70 με 1,80 με κανονικη σωματοδομή. Θεωρείται σίγουρο ότι είχαν και άλλο όπλο μαζί τους ή ακόμα και χειροβομβίδα.

Στελέχη των Ανθρωποτονιών ελέγχουν για την ύπαρξη ή μη άλλων προσώπων

Πάντως τα βίντεο έχουν μπει στο "μικροσκόπιο" τόσο για να βρεθεί η πινακίδα- αν υπάρχει στο μηχανάκι- όσο και αν τα ίδια άτομα εμφανίζονται και τις προηγούμενες μέρες γύρω από το σπίτι του δημοσιογράφου. Αν δεν εντοπίσουν πάλλους, δεν αποκλείεται οι εκτελεστές να έδρασαν μόνοι τους και τους έλειπε η υποστηρικτική ομάδα όπως γίνει σε άλλες εκτελέσεις. Κάτι που δεν το θεωρούν απίθανο καθώς ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε σταθερό ωράριο και δρομολόγιο, ενώ δεν είχε αστνομική φύλαξη.

