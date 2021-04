Αθλητικά

EURO: Με θεατές η πρεμιέρα στο “Ολίμπικο”

Η Ρώμη ανοίγει τις θύρες του για τους φιλάθλους στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε αναβληθεί το 2020.



Του Γιώργου Τριανταφυλλίδη



Η Ρώμη έγινε η ένατη πόλη που επιβεβαίωσε στην UEFA ότι μπορεί να φιλοξενήσει φιλάθλους για τα παιχνίδια του Euro στο στάδιο Ολίμπικο. Στην ιταλική πρωτεύουσα θα γίνει η σέντρα της κορυφαίας διοργάνωσης με το παιχνίδι ανάμεσα στην Ιταλία και την Τουρκία στις 11 Ιουνίου στις 22:00.



H UEFA αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι «έλαβε από την ιταλική Ομοσπονδία επιβεβαίωση ότι η Κυβέρνηση επιτρέπει την παρουσία θεατών στο Ολίμπικο για τα παιχνίδια του Euro. Οι Αρχές έχουν εγγυηθεί τουλάχιστον 25% της χωρητικότητας και η UEFA θεωρεί τη Ρώμη ως διοργανωτή του τουρνουά».



Το Μόναχο, το Μπιλμπάο και το Δουβλίνο έχουν περιθώριο μέχρι τις 19 Απριλίου για να απαντήσουν αν είναι σε θέση να φιλοξενήσουν θεατές στα γήπεδα. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν λόγω της πανδημίας του κορονοιού, τότε είναι πολύ πιθανό να διεξαχθούν σε άλλα γήπεδα τα παιχνίδια που έχουν οριστεί σε αυτές τις τρεις πόλεις.

