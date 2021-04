Κόσμος

Απειλή πολέμου από τον Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "στόχαστρο" του Ταγίπ Ερντογάν βρίσκονται Κύπρος και Ελλάδα.

"Αρματωμένος" εμφανίστηκε, την Τετάρτη, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποιώντας ακόμη και με επέμβαση στην Κύπρο, αν χρειαστεί. Φυσικά δεν... ξέχασε την Ελλάδα. Παράλληλα, εξαπέλυσε "επίθεση" στον Ιταλό πρωθυπουργό, Μάριο Ντράγκι.

Οσον αφορά την Κύπρο ανέφερε: «Για την Κύπρο έχουμε πει ότι δεν θα χαρίσουμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων κι αν κριθεί απαραίτητο, θα επέμβουμε. Αυτή τη στιγμή τα πλοία μας είναι υπ’ ατμόν κι έτοιμα ανά πάσα στιγμή να προβούν σε ορισμένα βήματα αν χρειαστεί. Εμείς δεν αποφεύγουμε τις διαπραγματεύσεις. Αρκεί μάθουν να σέβονται την Τουρκία».

Ο Τούρκος πρόεδρος για την Ελλάδα είπε ότι δεν έχει δικαιώματα ανοιχτά της Λιβύης ούτε δυνατότητες για έρευνες και γεωτρήσεις και γι’ αυτό ενοχλείται από το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο: «Το πιο σημαντικό άλμα στην ανατολική Μεσόγειο ήταν η συμφωνία που συνάψαμε με τη Λιβύη. Η Τουρκία με τη Λιβύη έδειξαν την αποφασιστικότητα με τις έρευνες και τις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Τώρα θα κάνουμε από κοινού με τη Λιβύη και έρευνες και γεωτρήσεις. Εξαιτίας αυτού έχει ενοχληθεί η Ελλάδα, επειδή δεν έχει η ίδια αυτές τις δυνατότητες. Δεν έχει τα δικαιώματα που έχουμε εμείς σε αυτή την περιοχή. Σε όλες αυτές τις συγκρούσεις στην ανατολική Μεσόγειο, αν εμείς δεν υιοθετούσαμε ένα πιο ήπιο ύφος, η κατάσταση θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά, θα πήγαινε αλλού, αλλά εμείς επιδείξαμε κατανόηση. Κάθε φορά, όταν υπήρξε ανάγκη, αποσύραμε πίσω τα πλοία μας για συντήρηση, πήραμε πίσω τα ερευνητικά μας και δεν είπαμε τίποτα».

Ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε στον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δικτάτορα», εξαιτίας του sofagate. Δηλαδή εξαιτίας της στάσης του απέναντι στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν εκείνη επισκέφθηκε την Άγκυρα μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και δεν της προσφέρθηκε θέση ώστε να καθίσει. Ο Ερντογάν σημείωσε πως πρόκειται για «μεγάλη αναίδεια του Ντράγκι, που θύμισε την ιστορία του» και πρόσθεσε πως «είναι ένας διορισμένος πρωθυπουργός».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η δήλωση που έκανε ο Ιταλός πρωθυπουργός αποτελεί μεγάλη απρέπεια, μεγάλη αναίδεια. Σε μία περίοδο που προσδοκούσαμε οι σχέσεις Τουρκίας - Ιταλίας να έρθουν σε ένα πολύ καλό σημείο, αυτός που ονομάζεται Ντράγκι - με τη δήλωση που έκανε - δυστυχώς χτύπησε με έναν μπαλτά τις μεταξύ μας σχέσεις. Εσύ στο κάτω κάτω είσαι ένας διορισμένος (πρωθυπουργός), δεν είσαι κάποιος που ήρθες με εκλογές. Πριν χρησιμοποιήσεις μία τέτοια έκφραση για τον Ταγίπ Ερντογάν, θα έπρεπε να γνωρίζεις πρώτα από όλα την ιστορία σου, αλλά είδαμε ότι εσύ δεν καν την ξέρεις» ήταν η απάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδήσεις σήμερα

Υποχρεωτικά self test στους χώρους εργασίας

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: Απειροελάχιστος ο κίνδυνος από τα εμβόλια

Δολοφονία Καραϊβάζ: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ