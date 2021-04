Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid test: Που θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα 115 σημεία μαζικών δειγματοληψιών από τις ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ

Αύριο, Πέμπτη, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε 115 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:



1. Δ. Αχαρνών, Πλατεία Καράβου

2. Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ

3. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

4. Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηράκι

5. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

6. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι

7. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας)

8. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος

9. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

10. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

11. Νότια Πύλη ΔΕΘ (09:00 -19:00)

12. Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου

13. Drive through στο δήμο Θέρμης, άλσος Αγίου Τρύφωνος

14. Δ. Δέλτα, στο ΚΑΠΗ Καλοχωρίου

15. Δ. Παύλου Μελά, πάρκο Τζένη Καρέζη, Πολίχνη

16. Drive through στο δήμο Αμπελοκήπων, στάδιο Κ. Καραμανλής

17. Drive through στην Ε.Ο. Ρίου-Αγρινίου, Μεσολόγγι

18. Πλατεία Μεσολογγίου

19. Κοινότητα Θύριου, Αιτωλοακαρνανίας

20. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

21. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

22. Drive through στην 25η Μαρτίου, Άργος (1ο Λύκειο Άργους)

23. Πλατεία Λεωνιδείου, Αρκαδία

24. Πλατεία Τύρου, Αρκαδία

25. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

26. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

27. Δημαρχείο Άρτας

28. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

29. Πλατεία Πυροσβεστίου, Πάτρα

30. Μουρίκη, Βοιωτίας

31. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

32. Drive through στην Εθνικής Αμύνης, Δράμα

33. Κ.Υ. Ορεστιάδας

34. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

35. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης

36. Κτελ Αλεξανδρούπολης

37. Ροβιές, Εύβοια

38. Κοινότητα Αυλωναρίου, Εύβοια

39. Κοινότητα Γυμνό, Εύβοια

40. Κοινότητα Αμαρύνθου, Εύβοια

41. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

42. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία

43. Αντρώνι Αρχαίας Ολυμπίας

44. Πανόπουλο, Ηλεία

45. Σιμόπουλο, Ηλεία

46. Πλατεία Ωρολογίου, Νάουσα

47. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

48. Δ. Χερσονήσου, Επισκοπή, Ηράκλειο

49. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

50. Καρκιναγρί, Ικαρία

51. ΚΑΠΗ Περάματος, Ιωάννινα

52. Πλατεία Ηπείρου, Ιωάννινα

53. Αυλή Παγγαίου, Καβάλα

54. Νικήσιανη Παγγαίου, Καβάλα

55. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

56. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

57. Πλατεία Σοφάδων, Καρδίτσα

58. Κοινότητα Φύλλου, Καρδίτσα

59. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

60. Κοινοτικό Κατάστημα Αφιώνα, Βόρεια Κέρκυρα

61. Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι

62. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

63. Λουτράκι, Κορινθία

64. Κιάτο, Κορινθία

65. Επαρχείο Κω

66. Κοινότητα Κεφάλου, Κω

67. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

68. Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας

69. Πλατεία Ανθούπολη Λάρισας

70. Κιλελέρ, Λάρισα

71. Αμπελάκια, Λάρισα

72. Καλλισθένους, Λάρισα

73. Πλατεία ΟΣΕ Λάρισας

74. Κοινότητα Ανάληψης, Λασίθι

75. ΚΑΠΗ Σπάρτης

76. Κοινότητα Δρυμωνα, Λευκάδα

77. Κοινότητα Καλαμιτσιου, Λευκάδα

78. Ιατρείο Καταλλακου, Λήμνος

79. Ιατρείο Δάφνης, Λήμνος

80. Ιατρείο Σαρδών, Λήμνος

81. Περιφέρεια Μαγνησίας

82. Κτελ Βόλου

83. Πλατεία Ευαγγελίστριας, Βόλος

84. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

85. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

86. Κοινοτική Αγορά Καλαμάτας

87. Στάδιο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη

88. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

89. Δημαρχείο Γιαννιτσών

90. Πλατεία Έδεσσας

91. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία

92. Drive through στην Περίσταση, Πιερία

93. Δημοτική Αγορά Πρέβεζας

94. Κοινότητα Ανωγείων, Ρέθυμνο

95. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

96. Drive through στη Δημοκρατίας, Κομοτηνή

97. Κοινοτικό Κατάστημα Απολακκιάς, Ρόδος

98. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος

99. Γ.Ν. Σάμου

100. Δάφνη, Σέρρες

101. Αχινός, Σέρρες

102. Drive through στην Παπαδιαμάντη, Σκιάθος

103. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος

104. Δημαρχείο Τρικάλων

105. Drive through στα Τρίκαλα

106. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί

107. Drive through στην οδό Φιλίας 10, Λαμία

108. Πλατεία Τραγανάς, Φθιώτιδα

109. Πλατεία Αρκίτσας, Φθιώτιδα

110. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

111. Ερατεινή, Φωκίδα

112. Ιερισσός Χαλκιδικής

113. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

114. Κολυμβάρι, Χανίων

115. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

Ειδήσεις σήμερα

Δολοφονία Καραϊβάζ: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ

Υποχρεωτικά self test στους χώρους εργασίας

Απειλή πολέμου από τον Ερντογάν