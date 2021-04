Πολιτική

Μητσοτάκης: Το ευχαριστήριο μήνυμα για δωρεά αεροσκαφών στο ΕΚΑΒ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "ευχαριστώ" του Πρωθυπουργού στο Ίδρυμα Νιάρχος για την προσφορά 2 αεροσκαφών και 2 ελικοπτέρων στο ΕΚΑΒ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δωρεά δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων που ενισχύουν το ΕΚΑΒ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δωρεά δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων που θα ενισχύσουν το ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα ο κ.Μητσοτάκης έγραψε στο Twitter και στο Facebook:

"Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενισχύουν και αναβαθμίζουν τις δυνατότητες αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, για την ασφαλή και γρήγορη διακομιδή ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Ευχαριστούμε το ΙΣΝ γι' αυτή την σημαντική πρωτοβουλία".

Δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενισχύουν και αναβαθμίζουν τις δυνατότητες αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, για την ασφαλή και γρήγορη διακομιδή ασθενών από απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Ευχαριστούμε το ΙΣΝ γι' αυτή την σημαντική πρωτοβουλία. pic.twitter.com/uuYlT7g2Js

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 14, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικά self test στους χώρους εργασίας

Απειλή πολέμου από τον Ερντογάν

Δολοφονία Καραϊβάζ: Νέο βίντεο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ