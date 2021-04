Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Ερντογάν

Συνάντηση εκτός προγράμματος Νίκου Δένδια και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την παραμονή του στην 'Αγκυρα, την Πέμπτη, 15 Απριλίου, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση έχει προγραμματισθεί να λάβει χώρα στις 15.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την παραμονή του στην Άγκυρα, την Πέμπτη, 15 Απριλίου, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο τηςΤουρκίας Recep Tayyip Erdogan. Η συνάντηση έχει προγραμματισθεί να λάβει χώρα στις 15.00 ώρα Ελλάδας» αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Το απόγευμα ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

