H Super Κική έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 30 νεαρούς

Τι αποκάλυψε η Super Κική για το περιστατικό βίας που υπέστη, μαζί με μια φίλη της, καθώς και για την αιτία.

Μια εξομολόγηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram έκανε πριν μερικές ώρες η Super Kική.

Η γνωστή youtuber αποκάλυψε πως μαζί με την κολλητή της φίλη έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού από 30 νεαρούς.

Όπως αποκάλυψε η Super Kική, ο λόγος ήταν οπαδικός και μάλιστα, τόνισε πως το περιστατικό που ανέφερε δεν το γνώριζαν ούτε οι γονείς της.

«Η αλήθεια είναι ότι το ‘χω παζαρέψει πάρα πολύ για να βγω να τα πω δημόσια για πάρα πολλούς λόγους. Είτε γιατί είμαι στην τηλεόραση, είτε γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ κακός είτε γιατί η μάνα μου και ο πατέρας μου θα το μάθουν από εδώ οπότε συγγνώμη μαμά και μπαμπά που το μαθαίνετε από εδώ. Θέλω να σας πω ότι φάγαμε ξύλο από 30 αγόρια εγώ και η φίλη μου η Φαίη. Μπουνιές, κλωτσιές στο στομάχι, στο στόμα κτλ. Δε ξέρω αν μετράει να πούμε τους λόγους αλλά θα τους πούμε. Ο λόγος ήταν οπαδικός ξεκάθαρα.

Εγώ όσοι με γνωρίζετε δεν έχω καμία σχέση με ομάδες. Είχα όμως πριν 11 χρόνια. Πριν 11 χρόνια λοιπόν είχα βγει στη συνέντευξη του Θεοδωράκη με την μπλούζα του…

