Τομ Χανκς - Ρίτα Γουίλσον: καταγγελία για κακοποίηση από τον γιό τους

Σοκ στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει η κατηγορία κατά του Chet Hanks.

Σοκ έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα η είδηση για τον γιο του Tom Hanks και της Rita Wilson, Chet ο οποίος κατηγορείται για σωματική κακοποίηση από την πρώην σύντροφο του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Chet Hanks μετά από μια θυελλώδη σχέση με την πρώην σύντροφό του Kiana Parker δέχθηκε μήνυση για σωματική και ψυχολογική βία.

Ο δικηγόρος του Chet Hanks δήλωσε πρόσφατα: «Θεωρούμε ότι οι ισχυρισμοί που υπέβαλε η Kiana Parker είναι σοκαριστικοί. Οι ισχυρισμοί της είναι εντελώς ψευδείς, πλαστογραφημένοι και φανταστικοί».

