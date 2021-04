Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού”: Απατεώνες επικαλούνται ψευδή σχέση, προειδοποιεί ο Οργανισμός

Την προσοχή των πολιτών εφιστά το "Χαμόγελο του Παιδιού"σχετικά με κρούσματα εκμετάλλευσης από επιτήδειους. Η ανακοίνωση - προειδοποίηση του Οργανισμού.

Είναι πολλά τα περιστατικά όπου επιτήδειοι εξαπατούν ευαισθητοποιημένους πολίτες, εκμεταλλευόμενοι το όνομα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προειδοποιεί ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αυτήν τη φορά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε ενημέρωση για δύο περιστατικά που συνέβησαν στο Αγρίνιο και την Ελασσόνα.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός αναφέρει πως «στην περιοχή του Αγρινίου, δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία συστήθηκε ως πρόεδρος του Συλλόγου ''Το Χαμόγελο του Παιδιού'', κάλεσαν ιερωμένο της περιοχής, ζητώντας του να καλύψει το ενοίκιο μίας οικογένειας σε ανάγκη. Ισχυρίστηκαν ότι η εν λόγω οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά λαμβάνει υποστήριξη από ''Το Χαμόγελο του Παιδιού''.

Στο άκουσμα της δεινής κατάστασης της οικογένειας, ο ιερέας ανταποκρίθηκε άμεσα, καταβάλλοντας το ενοίκιο στα στοιχεία του λογαριασμού που του κοινοποίησαν. Στη συνέχεια οι εν λόγω γυναίκες απαίτησαν επιπλέον χρήματα από τον ιερέα, εκφοβίζοντάς τον ότι αν δεν ανταποκριθεί, θα προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση του ονόματός του.

Ομοίως, στην περιοχή της Ελασσόνας, επιτήδειοι προσέγγισαν ιερέα ζητώντας οικονομική ενίσχυση κάλυψης εισιτηρίων για την υποτιθέμενη διακομιδή παιδιού με σοβαρό πρόβλημα υγείας στο εξωτερικό. Έδωσαν επίσης στοιχεία για να προχωρήσει στην κατάθεση ποσού. Μάλιστα ανέφεραν ότι το παιδί έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του Οργανισμού στην Αθήνα, από άτομα που δήλωναν εξωτερικοί συνεργάτες με τον Οργανισμό ''Το Χαμόγελο του Παιδιού''.

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι η ζωή και η υγεία παιδιών και ευάλωτων οικογενειών γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους για την απόσπαση χρηματικών ποσών. Παράλληλα, βλέπουμε αναρτήσεις λογαριασμών νομότυπων, ευκαιριακών φορέων που εκμεταλλεύονται την ευαισθησία των συνανθρώπων μας.

Για μία ακόμα φορά, ο Οργανισμός ''Το Χαμόγελο του Παιδιού'' με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κόσμο που το στηρίζει τόσα χρόνια, διευκρινίζει τονίζει ότι δε βγαίνει ποτέ στο δρόμο, ούτε πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα, ούτε και καλεί σε τηλέφωνα για να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε πωλήσεις, να συγκεντρώσει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ή να κάνει έρανο.

Οι χρηματικές δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του πραγματοποιούνται μόνο με κατάθεση σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ ονόματί του, στα γραφεία του ή στους χώρους του. Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη απόδειξη με την επωνυμία του Οργανισμού.

Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιοποιείται το σύνολο των δράσεων του Οργανισμού καθώς και ο οικονομικός απολογισμός του. Όλα τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, τα οποία και δημοσιοποιούνται, ελέγχονται ετησίως από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών της Ernst and Young.

Ο Οργανισμός ''Το Χαμόγελο του Παιδιού'' συνιστά στους πολίτες να μην συνδράμουν οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άτομα που περιφέρονται στους δρόμους, σε καταστήματα ή μεταβαίνουν στα σπίτια τους, ακόμα και όταν φορούν διακριτικά με το σήμα και την επωνυμία του οργανισμού διότι αυτά είναι πλαστά.

Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερωτικά έντυπα ή δήθεν αποδείξεις είσπραξης δωρεάς διότι έχει διαπιστωθεί ότι όλα αυτά είναι πλαστά, με σκοπό να υφαρπάξουν χρήματα για ίδιον όφελος και να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες.

Ο Οργανισμός ''Το Χαμόγελο του Παιδιού'' παρακαλεί όλους τους πολίτες, τους φίλους του αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περιστατικά να επικοινωνήσει άμεσα τόσο με τις Αστυνομικές Αρχές, όσο και με τον Οργανισμό, στην ''Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056''.

