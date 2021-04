Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος - Κηδεία: η λίστα με τους 30 καλεσμένους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι αναμένεται να είναι παρόντες στο “τελευταίο αντίο” στον επί 73 έτη σύντροφο της βασίλισσας Ελισάβετ. Δείτε όλη την λίστα.

Στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου που “έφυγε” σε ηλικία 99 ετών, θα παρευρεθούν 30 άτομα, σύμφωνα με αναφορές. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο.

Τα παιδιά του: πρίγκιπας Κάρολος, πρίγκιπας της Ουαλίας, θα παρευρεθούν μαζί με τη Δούκισσα της Κορνουάλης, την ίδια τη Βασίλισσα, την πριγκίπισσα Άννα, τον πρίγκιπα Έντουαρντ και τον πρίγκιπα Ανδρέα.

Άλλοι ανώτεροι βασιλικοί που θα παρευρεθούν περιλαμβάνουν: τον Δούκα του Κέιμπριτζ, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και τη σύζυγό της Κέιτ Μίντλετον, καθώς και τις πριγκίπισσες Eugenie και Beatrice.

Ο Harry, ο οποίος επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για την κηδεία, είπε: «Θα σας λείψει πολύ, αλλά πάντα θα το θυμάστε – από το έθνος και τον κόσμο. Η Μέγκαν, ο Άρτσι και εγώ (καθώς και η μελλοντική εγγονή σας) θα κρατήσουμε πάντα ένα ξεχωριστό μέρος για εσάς στις καρδιές μας»

Δείτε όλη την λίστα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κρήτη: Αγωνία για βρέφος που διαγνώστηκε θετικό

ΑΕΙ: Ο Συρίγος, η "επαναστατική γυμναστική" και οι αντιδράσεις

Υποχρεωτικά self test στους χώρους εργασίας