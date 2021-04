Υγεία - Περιβάλλον

Σαρκοπενία: Μάθε τι είναι και αν κινδυνεύεις

Γιατί την περίοδο της πανδημίας κινδυνεύεις περισσότερο από ποτέ;

Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να παραμείνει κάποιος σωματικά αδρανής από σήμερα. Το έχεις σκεφτεί αυτό; Η πανδημία Covid-19 επέφερε νέες προκλήσεις παγκοσμίως, με συνέπειες τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πρωτοφανή μέτρα λήφθηκαν για την ανάσχεση του ιού (απαγορεύσεις μετακινήσεων, κλείσιμο αθλητικών χώρων και δραστηριοτήτων, εγκλεισμός στο σπίτι, τηλεργασία κ.α.), τα οποία οδήγησαν αναπόφευκτα σε παρατεταμένη διαμονή εντός του σπιτιού.

Επιπρόσθετα, οι λανθασμένες διατροφικές επιλογές των περισσότερων ανθρώπων τη συγκεκριμένη περίοδο αύξησαν σημαντικά το ποσοστό του σωματικού λίπους και, παράλληλα με την ταυτόχρονη μείωση της φυσικής δραστηριότητας, οδήγησαν και σε σημαντική μείωση της μυϊκής μάζας. Αύξηση της κατάθλιψης και των διατροφικών διαταραχών καθώς και μυοσκελετικοί πόνοι είναι μερικές από τις συνέπειες για τις οποίες έχουν γίνει ήδη αναφορές. Επίσης έχει σημειωθεί και αύξηση της χοληστερίνης λόγω της στροφής προς το φαγητό.

Υπάρχει όμως μια επίπτωση της ακινησία που σίγουρα δεν γνωρίζεις. Η σαρκοπενία. Και επειδή σίγουρα θέλεις να μάθεις περισσότερα σου έχουμε και τον ειδικό που θα απαντήσεις στις απορίες σου.

