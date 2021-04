Αθλητικά

Champions League: Ρεάλ και Σίτι στους “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολα οι Μαδριλένοι , με… ανατροπή η Μάντσεστερ Σίτι.

Πιο εύκολα από το αναμενόμενο, η Ρεάλ Μαδρίτης διαφύλαξε το 3-1 του πρώτου αγώνα και προκρίθηκε κρατώντας τη Λίβερπουλ στο 0-0 στο «Ανφιλντ».

Αφού ξεπέρασε την αρχική επιθετικότητα των «κόκκινων» με τον Κουρτουά να εξουδετερώνει τις προσπάθειες του Σαλάχ και του Μίλνερ, η «βασίλισσα» έφερε το ματς στα μέτρα της και πλέον προετοιμάζεται για τις «μάχες» εναντίον της Τσέλσι στους ημιτελικούς του Champions League.

Οι συνθέσεις:

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Φίλιπς, Καμπάκ (60΄ Ζότα), Ρόμπερτσον, Βαϊνάλντουμ, Φαμπίνιο, Μίλνερ (60΄ Τιάγκο), Σαλάχ, Φιρμίνο (82΄ Σακίρι), Μανέ (82΄ Οξλέιντ-Τσάμπερλεϊν).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Μιλιτάο, Νάτσο, Μεντί, Μόντριτς, Κασεμίρο, Κρόος (72΄ Οντριοθόλα), Ασένσιο (82΄ Ίσκο), Μπενζεμά, Βινίσιους (72΄ Ροντρίγκο)

Με... ανατροπή η Σίτι

Στο «Ζίγκαλ Ιντούνα» η Ντόρτμουντ έφερε από νωρίς σε δύσκολη θέση τη Μάντσεστερ Σίτι όταν προηγήθηκε με εξαιρετικό γκολ του 17χρονου Τζουντ Μπέλιγχαμ. Όμως οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα που είχαν «κληρονομιά» το υπέρ τους 2-1 του πρώτου αγώνα, κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση. Με πέναλτι του Μαχρέζ (από χέρι του Εμρέ Τσαν) στο 55΄ και μακρινό σουτ του Φόντεν στο 75΄, επικράτησαν με το ίδιο σκορ και θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν στους «4».

Οι συνθέσεις:

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (Εντίν Τέρζιτς): Χιτς, Μορέι (82΄ Τίγκες), Ακάντζι, Χούμελς, Γκερέρο, Τζαν, Μπέλινχγαμ (81΄ Μπραντ), Νταχούντ (76΄ Αζάρ), Κνάουφ (68΄ Ρέινα), Χάαλαντ, Ρόις

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρντίόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, Ζιντσένκο, Ντε Μπράινε, Ρόδρι, Γκιουντογκάν, Μαχρέζ (88΄ Στέρλινγκ), Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν

Ειδήσεις σήμερα

“Αντίο” είπε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη

Συνάντηση Δένδια - Ερντογάν

Τομ Χανκς - Ρίτα Γουίλσον: καταγγελία για κακοποίηση από τον γιό τους