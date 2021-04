Πολιτική

Ο Δένδιας στην Τουρκία για συναντήσεις με Ερντογάν και Τσαβούσογλου

Σε μια προσπάθεια να υπάρξει επανέναρξη της συνεννόησης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει το μεσημέρι στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, καθώς και την υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Δεν έχω υπεραισιοδοξία, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει δυνατότητα να μιλάμε, στο πλαίσιο της λογικής και του δικαίου. Γιατί αν είναι να μιλάμε στο πλαίσιο της αυθαιρεσίας, δεν χρειάζεται να μιλάμε», έχει τονίσει σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, είχε διαμηνύσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται τον διάλογο και ότι τάσσεται υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου στη βάση θεμελιωδών αρχών, όπως είναι το Διεθνές Δίκαιο. Μάλιστα, είχε υπογραμμίσει, «θεωρούμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ο διάλογος δεν είναι ενδοτισμός. Όταν μιλάς, προβάλλεις τις θέσεις σου, θέτεις τις κόκκινες γραμμές σου, αλλά δεν ενδίδεις».

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο διεθνών επικρίσεων κατά της Τουρκίας, τόσο αμερικανικών όσο και ευρωπαϊκών για σειρά θεμάτων, όπως η αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το στιγμιότυπο με την πρόεδρο της Κομισιόν στο Τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο και τις επακόλουθες αντιδράσεις, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι, η επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ για τους S-400, αλλά και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25-26ης Μαρτίου, στο οποίο υιοθετήθηκε η διττή προσέγγιση όσον αφορά τις ευρωτουρκικές σχέσεις: αφενός τη θετική ατζέντα και αφετέρου την προοπτική λήψης μέτρων εφόσον η Άγκυρα επαναλάβει την παραβατική συμπεριφορά. Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας για την Τουρκία είναι ο Ιούνιος, οπότε οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα επανεξετάσουν τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την τουρκική συμπεριφορά σε σχέση με τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-25 Μαρτίου.

Πριν από το ταξίδι του στην Άγκυρα, ο Νίκος Δένδιας θα υποδεχθεί το πρωί στο υπουργείο Εξωτερικών τους ομολόγους του από την Κύπρο και τον Λίβανο για την τριμερή σύνοδο των τριών χωρών.

Αμέσως μετά, ο υπουργός Εξωτερικών θα αναχωρήσει για την Άγκυρα, όπου στις 15:00 (ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και ακολούθως με τον Τούρκο ομόλογό του. Οι συναντήσεις αποτελούν το επόμενο βήμα μετά την πραγματοποίηση δύο γύρων διερευνητικών επαφών εντός δύο μηνών και των πολιτικών διαβουλεύσεων σε ανώτατο υπηρεσιακό επίπεδο μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών που ακολούθησαν.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Οι δύο πλευρές αναμένεται να εξετάσουν ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ειδικότερα, αναμένεται να συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, τόσο πολιτικές όσο και οικονομικές, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού-προσφυγικού, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Λιβύη και τη Συρία. Περαιτέρω, αναμένεται να συζητήσουν το Κυπριακό ενόψει της προσεχούς άτυπης πενταμερούς διάσκεψης, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενεύη.

Μετά το πέρας της συνάντησης στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις (γύρω στις 19:00). Τέλος, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναμένεται να παραθέσει προς τιμήν του Νίκου Δένδια δείπνο καταλύσεως της νηστείας «ιφτάρ», λόγω της έναρξης του ραμαζανιού.

