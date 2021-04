Πολιτική

Τριμερής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Λιβάνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Κύπριο και το Λιβανέζο ομόλογό του θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών.

Το πρωί της Πέμπτης θα διεξαχθεί στο υπουργείο Εξωτερικών τριμερής σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας – Λιβάνου.

Οι συζητήσεις αναμένεται να εστιάσουν στην ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και της συνεργασίας του Λιβάνου με την ΕΕ, καθώς και στις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Συνόδου, οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών θα έχουν κατ’ ιδίαν και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναμένεται να έχει και διμερείς συναντήσεις, διαδοχικά με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Σάρμπελ Γουάχμπι (Charbel Wehbe).

Ο Νίκος Δένδιας στη συνέχεια θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα γίνει δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν, πριν από τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test σε σχολεία: Μήνυση και κατάληψη στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Οι ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν

Εμβόλιο AstraZeneca: στα σκουπίδια χιλιάδες εμβόλια που έληξαν