Οι ΗΠΑ αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το Αφγανιστάν

Αποχωρούν από το Αφγανιστάν τα αμερικανικά στρατεύματα, όπως ανακοινώθηκε από τον Άντονι Μπλίνκεν.

H απόσυρση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 'Αντονι Μπλίνκεν και τον Υπουργό 'Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι θα υπάρξει «σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση επιθέσεων από τους Ταλιμπάν αυτούς τους μήνες, ενώ έκανε λόγο για μία απόφαση που δεν ήταν εύκολη και η οποία έχει κινδύνους. Συμπλήρωσε ότι δεν πρόκειται για τέλος της σχέσης με το Αφγανιστάν, αλλά για νέο κεφάλαιο. Όσον αφορά στη Ρωσία, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ την κάλεσε να προχωρήσει αμέσως σε αποκλιμάκωση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι θα εργαστούν στενά για τα επόμενα βήματα.

«Το πλάνο ήταν: μέσα μαζί, μαζί στην προσαρμογή, έξω μαζί. Σήμερα ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε το πώς θα είναι το έξω μαζί» επισήμανε ο κ. Μπλίνκεν προσθέτοντας ότι η απόσυρση θα γίνει με υπευθυνότητα και με ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι «ακόμη και με τα στρατεύματα στην πατρίδα, εμείς ως Συμμαχία και οι ΗΠΑ ως χώρα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να στηρίζουμε τον λαό του Αφγανιστάν και τους εκλεγμένους ηγέτες του».

Τέλος, ο Υπουργός 'Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν τόνισε ότι τα στρατεύματα εκπλήρωσαν την αποστολή για την οποία εστάλησαν στο Αφγανιστάν.

«Σήμερα ο Πρόεδρος (Μπάιντεν) μάς ανέθεσε μια νέα αποστολή: να αποσύρουμε με υπευθυνότητα τις δυνάμεις μας και μια μετάβαση σε μία νέα σχέση με τους Αφγανούς εταίρους μας» επισήμανε ο Λόιντ Όστιν, ενώ σημείωσε ότι είναι μια δύσκολη δουλειά ακόμη και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες.

«Όπως ακούσατε πολλές φορές απόψε,όλοι είπαμε ότι ήμασταν μέσα μαζί, προσαρμοστήκαμε μαζί και τώρα θα φύγουμε μαζί» ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός 'Αμυνας.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

