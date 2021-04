Οικονομία

ΓΣΕΕ - κορονοϊός: η πανδημία έφερε μειώσεις μισθών

Σε ποιους κλάδους είναι εντονότερο το πρόβλημα. Τι έδειξε η έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Ισχυρό ενδεχόμενο να καθυστερήσει πολύ η πλήρης ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς εργασίας, με δεδομένο ότι η οικονομική δραστηριότητα, ειδικά στους κλάδους του εμπορίου, της εστίασης, της παροχής καταλύματος και των μεταφορών, θα παραμείνει αβέβαιη έως το τέλος της πανδημίας, διαβλέπει η ΓΣΕΕ.

Στο τελευταίο οικονομικό δελτίο που εκδίδει υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), διαπιστώνεται αφενός ότι οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας το 2020 ήταν σημαντικές, με το 27% των εργαζομένων να έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης, αφετέρου ότι, εξαιτίας και των μέτρων που ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση, οι συνέπειες στα εισοδήματα ήταν σημαντικότερες από αυτές στη συνολική εικόνα της απασχόλησης.

Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ο μέσος ακαθάριστος μισθός το 2020 μειώθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δεδομένης δε της περιορισμένης μεταβολής της απασχόλησης, η πτώση των αμοιβών προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση των ωρομισθίων. Στο σύνολο οι αμοιβές μειώθηκαν κατά 4,5% το β΄ τρίμηνο σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2019, ενώ, αν και μικρότερου μεγέθους, η μείωση συνεχίστηκε και το γ΄ και το δ΄ τρίμηνο.

Οι κλάδοι στους οποίους η μείωση των μισθών ήταν εντονότερη είναι της γεωργίας, της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου, της εστίασης, της παροχής καταλύματος και των μεταφορών, καθώς και των τεχνών και της ψυχαγωγίας. Ειδικότερα στον τελευταίο κλάδο, η μείωση είναι εξακολουθητική λόγω της παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, ξεπερνώντας σε ποσοστό το 8% σε κάθε τρίμηνο.

Εξίσου αναμενόμενη ήταν η μεγάλη πτώση στον ευρύτερο κλάδο του εμπορίου, της εστίασης, της παροχής καταλύματος και των μεταφορών, ειδικότερα το β΄ και το δ΄ τρίμηνο (-11,2% και -5,1%, αντίστοιχα). Εντύπωση προκαλεί δε η πολύ μεγάλη αύξηση των μισθών το δ΄ τρίμηνο στους κλάδους της επικοινωνίας – ενημέρωσης και χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

